外媒：美国退出巴黎协定后 全球电动汽车厂商转投中国

参考消息网6月6日报道 瑞士《新苏黎世报》网站6月4日刊登题为《中国成为全球电动汽车中心》的文章称，特朗普宣布美国退出《巴黎协定》后，汽车厂商纷纷转向电动汽车领域增长最快的中国。就连美国加利福尼亚州州长也想直接与中国进行合作谈判。

报道称，在美国总统宣布退出《巴黎协定》之际，德国汽车制造商宣布与中国企业合作生产电动汽车。

比如，戴姆勒公司在美国决定退出《巴黎协定》的第二天就宣布扩大与北汽集团在电动汽车领域的合作。戴姆勒公司自2009年起就是北汽集团旗下北京新能源汽车股份有限公司的股东。目前已是戴姆勒集团全球最大电动汽车生产线的北京生产厂还将被继续扩建。

戴姆勒股份公司董事、大中华区业务负责人唐仕凯说：“中国如今已是全球最大的电动汽车市场。戴姆勒也将坚定地为中国电动汽车的继续发展作贡献。”

与此同时，大众汽车 公司也宣布成立一家新的电动汽车合资企业。大众汽车将与中国的江淮汽车 公司合作生产电动汽车。两家企业在新公司各持股50%。大众汽车方面称，新公司除研发、生产和销售电动汽车之外，还将提供移动出行服务。此外，新公司还计划建立新的二手汽车服务平台。

新公司的目标是在2018年生产首辆共同研发的电动汽车，2020年为中国市场提供40万辆电动汽车，2025年提供约150万辆。

文章称，另外，以支持严格环保立法和推广使用电动汽车著称的79岁美国加利福尼亚州州长杰里·布朗在特朗普宣布退出《巴黎协定》后立即赴华，与中国政府就建立伙伴合作关系进行试探性接触，这件事并非偶然。

文章称，在美国，民主党人布朗是特朗普在环境问题上最强烈的反对者。他自称希望借助同中国的合作抵消华盛顿共和党人的错误努力。布朗表示，加利福尼亚州将进行反抗。他希望中国也能执行与加利福尼亚州一样严格的环保标准。

文章称，尚不清楚任期还有两年的布朗希望通过与中国的合作为加利福尼亚州带来什么。加利福尼亚州自1970年以来享有特殊地位，使其能够实行比美国其他地区更严格的环境法。而如果特朗普政府尝试改变加州的这一特权，布朗预计难以从北京获得帮助。（编译/焦宇）