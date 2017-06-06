普京回应通俄门：干预大选无意义 美媒是否已失去理智

普京接受NBC主播梅根·凯利专访

【环球时报驻美国特派记者 张朋辉 任重】“我和你的个人关系要比我和弗林的关系近。”俄罗斯总统普京如是对美国全国广播公司(NBC)记者说。在NBC4日晚播出的访谈中，普京对俄罗斯干涉美国大选的所有说法予以否认，包括其与美国前总统国家安全事务助理弗林有过接触的说法。

NBC资深女主播梅根·凯利本月1日赴圣彼得堡对普京做了专访。访谈中，普京否认与已辞职的美国前总统国家安全事务助理弗林有过任何接触，后者是美国各机构目前调查特朗普团队“通俄”的关键人物。此前，弗林被认为与俄罗斯“过从甚密”的证据之一，是2015年12月10日其在莫斯科出席“今日俄罗斯”电视台一场活动时与普京毗邻而坐的照片。当时这位退役陆军将军是特朗普的顾问。

普京对凯利说，与弗林见面是在一场例行的晚宴。“我到场致词。然后我们闲谈了几句，我就起身离开了。后来才有人跟我说，‘您知道吗，有位美国男士牵扯到一些事情，他曾任职安全部门。’”普京说，“就是这样，我甚至没真正和他聊过，我对弗林先生所知仅止于此。” 普京还对凯利开玩笑说：“我和你的个人关系要比我和弗林的关系近。我和你昨天见过，今天合作了一天，现在我们又见面了……弗林被开除了，照此逻辑，你应该被抓起来去坐牢。”

对于特朗普女婿库什纳寻求跟莫斯科建立“秘密联络渠道”一事，普京也表示一无所知。《华盛顿邮报》上月报道称，担任白宫高级顾问的库什纳早在岳父特朗普上任前，已寻求通过俄驻美使馆与莫斯科建立“秘密联络渠道”。对此普京表示，“我不知道这个提议。如果有，我的外长早就告诉我了”。他说：“对我来说，这是件有趣的事。你们无中生有地制造‘轰动新闻’，又拿着这个‘轰动新闻’当武器对付你们的现任总统……你们真是天才。”

当被问及是否掌握任何可伤害特朗普的黑材料时，普京坚决否认，称这 “又是一堆废话”。“你相信我们会整美国商界代表的黑材料？你们美国媒体是不是已经失去理智？”普京表示，他本人从未会晤过特朗普。每年有成百上千的美国商界高管来到莫斯科，他很少见这些人。特朗普在进入政坛之前是一位商界巨头。普京说，他不清楚俄罗斯驻美国大使基斯利亚克是否在去年11月美国大选前与特朗普的竞选团队有过接触，“我老实告诉你”，普京对凯利说：“你认为俄罗斯驻世界各国的大使每天都会向我汇报他们和谁吃了饭以及和谁会过面吗？”

普京再次否认克里姆林宫通过黑客攻击民主党的电子邮件系统以干预美国总统大选。他说，黑客可能在包括美国在内的任何地方，能够很巧妙地嫁祸于俄罗斯。普京还表示，俄罗斯干预美国大选毫无意义，因为不论谁当美国总统，俄罗斯人都知道从一位美国领导人那里会得到什么。

对于美国情报界得出的俄罗斯干涉美国大选的结论，普京反驳说：“你把手指放在世界地图的任何地方，都能听到那里关于美国官员干涉当地大选的抱怨。”凯利追问，这听起来像是他在为俄罗斯干涉美国大选寻找正当性。普京对此提出异议，称“这不是找理由，是在陈述事实”。

负责采访普京的梅根·凯利是美国最具影响力的新闻女主播之一。2015年8月，凯利主持美国总统大选共和党参选人辩论时，就特朗普此前颇具性别歧视色彩的言论向后者提问，成为美国舆论关注的焦点。2017年1月，凯利从福克斯 电视台跳槽到NBC。上周末她正式开工，首秀就是采访俄罗斯总统普京。采访中，凯利延续犀利的风格，直接对普京的解释提出质疑。不过美国有线电视新闻网(CNN)评论称，这段采访很有戏剧性，但是没有多少新闻点。

美国《芝加哥论坛报》称，在普京对美国指责的反驳中，可以发现他对美国及其行为的憎恶。访谈最后，凯利问及俄罗斯的腐败以及“压制异见人士”等问题，引发普京不满。普京说：“你们凭什么有资格问我们这样的问题？是为了道德说教，教育我们怎么生活？我们准备听取建设性的评论，营造共享氛围。但我们绝对不接受人权、腐败等被用作政治冲突的工具”。