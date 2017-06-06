英国大选8日如期举行 首相：不能让恐袭打断民主进程

[摘要]英国首相称8日的大选将如期举行，“永远不能允许暴力打断民主进程”。5日，在离大选仅有3天的日子，特雷莎·梅宣布重启竞选活动，她在竞选演讲中说，对付极端主义还有“非常多的事情要做”。

【环球时报综合报道】当地时间4日晚，23岁的美国女歌手格兰德重回曼彻斯特开演唱会，为爆炸案受害者及家属筹集资金，约有5万名勇敢的观众前往现场。5月22日，曼彻斯特体育场发生自杀性爆炸，当时格兰德正在场内开演唱会，爆炸共造成22人死亡，数百人受伤。

接二连三发生的恐袭将伦敦市长萨迪克·汗置于一个棘手的位置。3日恐袭发生后，他安抚市民说：“今天以及接下来的几天内，市民们将会看到我们部署更多的警力，但请大家不要惊慌。”然而，美国总统特朗普抓住“请大家不要惊慌”这句话，开始对萨迪克·汗展开抨击。他在推特上发文说：“恐袭事件中，至少有7人死亡，48人受伤，伦敦市长竟说‘无需惊慌!’”

之后伦敦市长的发言人回应说，相较于回应特朗普信息错误的推文来说，伦敦市长有更加重要的事情需要做，“那则推文是断章取义的”。

据报道，去年大选中，萨迪克·汗曾批评特朗普的反穆斯林旅行禁令，并公开支持希拉里。

相对于市长萨迪克·汗，首相梅面临的挑战可能更大。有媒体指出，过去48小时所发生的事情，已经改变了这场大选最后阶段的背景。梅指出，8日的大选将如期举行，“永远不能允许暴力打断民主进程”。5日，在离大选仅有3天的日子，特雷莎·梅宣布重启竞选活动，她在竞选演讲中说，对付极端主义还有“非常多的事情要做”。她重申脱欧对于英国的重要性。她还讽刺说，如果主张英国留在欧盟的工党领导人科尔宾在6月8日获胜，那么“布鲁塞尔(欧盟)会以为圣诞节提前来临了”。

然而民调显示，恐怖袭击已经对梅的选情造成了负面效应。《卫报》5日公布的民调显示，梅的保守党领先反对党工党的幅度已略微缩小至11个百分点。最新民调中，保守党支持率为45%，工党支持率上升一个百分点至34%。