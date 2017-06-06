北约2009年以来首次东扩 黑山正式成为第29个成员国

[摘要]吸纳黑山加入是北约2009年以来第一次东扩，也是该组织历史上最小的一次扩张。俄新社5日报道称，对于黑山“入约”，俄地缘政治问题研究院秘书斯捷潘尼扬认为其军事意义是微乎其微。黑山只有约2000名军人，年军费开支仅6000万美元，被认为是北约军事实力最弱的成员国之一。

【环球时报记者 赵觉珵 柳玉鹏】美国副国务卿托马斯·香农5日在华盛顿主持仪式，欢迎黑山正式加入北大西洋公约组织(简称“北约”)。这个曾在前南斯拉夫时期被北约作为轰炸目标的巴尔干国家正式成为北约第29个成员国。俄罗斯卫星网报道称，根据《北大西洋公约》，新成员国的加入仪式是由该国将其加入北约的文书交予美国政府保管。本月7日，黑山国旗将第一次在布鲁塞尔的北约总部升起。

其实上月底在布鲁塞尔举行的北约峰会上，黑山总理马尔科维奇已经首次以“成员国”领导人的身份亮相。不过，他在峰会上最受关注的一幕却是各成员国领导人在北约新总部准备集体合影时被美国总统特朗普一把推开。事后马尔科维奇表示，特朗普的举动“完全无害”，“美国总统站到前排是很自然的事情”。

吸纳黑山加入是北约2009年以来第一次东扩，也是该组织历史上最小的一次扩张。俄新社5日报道称，对于黑山“入约”，俄地缘政治问题研究院秘书斯捷潘尼扬认为其军事意义是微乎其微。黑山只有约2000名军人，年军费开支仅6000万美元，被认为是北约军事实力最弱的成员国之一。但该国拥有293公里的亚德里亚海海岸线，又使其成为巴尔干地区的战略要地。

美国国务院称，“北约成员国的身份将推动黑山与其邻国的一体化进程、民主改革、贸易、安全与稳定”。但澳大利亚“外国简报”新闻网5日指出，黑山加入北约不仅会改变该组织的游戏规则，也会对本国带来重大影响。黑山加入北约后，邻国塞尔维亚已经从东、北和西南方向被北约“包围”。北约在黑山驻军和建立基地可能会刺激塞尔维亚，后者此前表示不准备加入北约。

旅游业是黑山的经济支柱，在该国GDP中的占比超过60%，而俄罗斯和塞尔维亚等是其主要客源国。俄罗斯战略评估中心主任阿勃扎罗夫称，黑山加入北约将造成俄罗斯游客流失。去年黑山吸引了100多万游客来访，旅游收入约10亿美元，其中25%是俄罗斯游客带来的。

在黑山正式加入北约的同一天，北约“军刀出击”演习在爱沙尼亚举行，参加演习的包括爱沙尼亚军人和部署在该国的北约国际营。俄罗斯专家担忧，北约利用在波罗的海国家演习的机会在靠近俄罗斯边境地区不断增加兵力部署。德新社称，莫斯科认为北约东扩是对其安全的威胁，长期以来一直反对黑山加入北约。