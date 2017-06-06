ofo宣布广州信用免押金 成全国第三座“信用解锁”城市

中新网6月6日电 今天， ofo小黄车宣布在广州开启信用免押金服务，凡广州芝麻信用分650分及以上的用户，可经过信用授权免押金使用小黄车。这意味着广州成为继上海、杭州后，ofo在全国开启的第三座“信用解锁”城市。业内人士分析称，随着ofo信用免押金的稳步推进，“信用解锁”将有望成为共享单车行业新标准，而这一行业趋势也将深刻影响共享单车竞争格局。

近来，随着ofo小黄车在行业领先位置的巩固，入驻城市、市占比、用户规模三大考量指标都保持了稳定快速的增长和领先。持续增加的“信用解锁”城市不仅给ofo小黄车贴上了“信用”标签，赢得了用户的信赖，更引领了行业未来发展的新方向，有望为构建中国社会信用体系建设做出贡献。

广州用户芝麻信用满650分即可信用免押金

自6月6日起，ofo小黄车广州用户通过手机APP成功注册后，会自动进入到“押金缴纳”的界面，下方会自动出现“芝麻信用650分免押金”和“交押金”两个选项，芝麻信用在650分及以上的用户，可点击“芝麻信用650分免押金”的按钮，即可使用ofo小黄车。

用户在支付宝开启芝麻信用的授权，成功验证用户芝麻信用分、身份认证等信息后，就自动完成了ofo免押金的信用授权，用户即可随时随地的使用ofo小黄车了。需注意的是，用户注册ofo账户的手机号码，必须要与支付宝账户的手机号码保持一致，才能成功完成免押金的信用授权。

此外，用户也可直接在支付宝App享受信用授权免押金服务，支付宝用户可打开“共享单车”功能选项即可使用，或者打开“芝麻信用”，点击开启“信用生活”中的ofo共享单车，完成信用授权即可免押金用车。

“信用解锁”渐成趋势 ofo推动行业新标准

一直以来，先交付押金后使用车辆是共享单车行业的共识，押金则成为用户用车的一大约束条件，成为用户用车体验的一大心理障碍。而共享单车押金监管问题也成为政府及社会各界关心的议题。

3月16日，ofo小黄车在业内推出“信用解锁”，同芝麻信用合作推出免押金骑行服务，通过芝麻信用免押金，以“信用”方便用户用车服务，引领共享单车行业“信用解锁”时代的到来。

随着ofo小黄车在上海、杭州两地开启“信用解锁”服务的成功，ofo小黄车此次在广州也推出了“信用解锁”，这让共享单车信用免押逐渐成为行业趋势，为提升用户体验和推动行业发展做出了示范。

作为城市大交通体系的一环，共享单车已经成为短途出行的首选。截至目前，ofo小黄车已经积累起庞大的用户出行数据，基于数据构建社会信用体系成为ofo小黄车提供的独特社会价值。

目前，ofo已在全球4个国家超过100个城市运营超过600万辆共享单车，累计提供出行服务超过10亿次。