广西江西等地局部有雷暴大风或冰雹 福建广东降雨

中新网6月6日电 据中央气象台网站消息，中央气象台6月6日06时继续发布强对流天气蓝色预警：预计6月6日08时至7日08时，广西中部和江西南部等地的局部地区有雷暴大风或冰雹天气；江西东南部、福建东北部、广西大部、广东北部和西部、云南东部和海南南部等地的部分地区有短时强降水天气。

昨日苏皖赣湘桂等地部分地区出现强降雨

昨日，湖北中部、江苏南部、上海南部、安徽东南部、江西北部、湖南中南部、广西中北部等地出现大到暴雨，湖南南部、广西北部等地部分地区降大暴雨(100～200毫米)，广西柳州柳城县局地245毫米。

江南华南强降雨减弱

江南华南等地强降雨过程趋于减弱结束，但6月6日08时至7日08时，广西北部、湖南南部、江西中西部、云南东南部等地仍有大雨，广西北部等地的部分地区有暴雨(50～80毫米)。上述局部地区并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气，最大小时雨强20～40毫米，局地可达70毫米。

另外，受高空槽及低涡切变线影响，8日夜间至11日，西北地区东部、四川盆地东部、黄淮、江淮、江汉、江南等地还将有一次明显降雨天气过程，上述地区自西向东先后出现中到大雨，部分地区暴雨，局地大暴雨，并伴有短时强降水等强对流天气。

强对流天气预警

中央气象台6月6日06时继续发布强对流天气蓝色预警：预计6月6日08时至7日08时，广西中部和江西南部等地的局部地区有雷暴大风或冰雹天气；江西东南部、福建东北部、广西大部、广东北部和西部、云南东部和海南南部等地的部分地区有短时强降水天气，小时雨量20-40毫米，局地可达70毫米。

未来具体预报

6日08时至7日08时，强降雨范围减小，强度减弱，但广西北部、湖南南部、江西中西部、云南东南部等地仍有大雨，广西北部等地的部分地区有暴雨(50～80毫米)；上述部分地区并伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。甘肃西部、内蒙古大部、黄淮东部、江淮东部等地有4～6级风。黄海大部海域、东海北部海域有7～8级、阵风9～10级的大风。

7日08时至8日08时，新疆北部、甘肃东部、陕西中部、内蒙古东北部、四川盆地、福建东部等地的部分地区有中到大雨；上述地区局地并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。内蒙古中东部、新疆北部等地的部分地区有4～6级风。

8日08时至9日08时，青海东部和南部、黑龙江北部、西北地区东南部、四川盆地、重庆中北部、湖北大部、安徽南部、云南西部等地有中到大雨，其中，四川东部、重庆北部、湖北中部等地局地有暴雨(50～90毫米)；上述地区局地并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。新疆东部、内蒙古中西部、甘肃西部等地的部分地区有4～6级风。