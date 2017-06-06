张梓琳一家泰国海岛度假

晒微博：一年27次飞行 珍惜三人时光

【本报讯】据娱乐快报报导 6月5日，张梓琳在微博上晒出一家在泰国海岛度假的照片。照片中，女儿也身穿比基尼，遗传妈妈的好基因，大秀长腿，十分养眼！

张梓琳可以算是国人的骄傲，她的辉煌历史在此就不赘述。说到世界小姐、香港小姐，很多人便会联想到嫁入豪门四个字，但是作为中国的第一位世界小姐的张梓琳不仅拥有好的脸庞和身材，而且还不追求名利，保持着一颗赤子之心，选择嫁给了圈外人聂磊。

张梓琳生下女儿小名十分接地气，叫胖妹，但是按照现在看来，胖妹并没有真的胖。近日，张梓琳一家三口到泰国度假，并且分享了这几天所拍的照片，并且感慨颇多：

完美的假期，不愿说再见。许下诺言的岛屿，我们每年都会回来。这次终于邂逅向往已久的Trisara，果真如同传说般美好。静谧、自然、友好，宛若世外桃源。

如今的海岛度假，与以往稍有不同。论区别，其实只有一字之差。之前是看书、看花、看海；现在是kān娃、看花、看海。虽然少了几分惬意，却收获更多欢笑。而且三个人朝夕相处的时光，对于各自忙碌的我们来说，弥足珍贵。

小家伙正在以飞快的速度长大，从这些照片上看，竟然有了些少女的影子，根本不是那个真实生活中还在妈妈怀里吃奶的一岁宝宝。

替你数一数，这一年，天南海北，27次飞行。嗯，我们喜欢和你一起看世界。愿你的眼睛，映满纯真；愿你的四季，都是美景。