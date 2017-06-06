泰国千禧一代财务健康状况令人担忧

泰国中华日报6月6日报道 泰国国家征信公司最新释出的报告显示，该国千禧一代消费者的财务健康状况正变得越来越不那么安全，目前已知有120万个银行账户发生了提现后无法履约偿还的情况，涉及账面金额高达700亿铢。

泰国国家征信公司近期释出的2017年1季度全国不良信贷数据报告显示，截止今年1季度末的全国不良信贷（NPL）余额占比升至6.5%，较去年同期比新增0.5%。逾期还贷时间在31-90天的特别借贷人同比新增3.7%，其中一个数据令人担忧，就是经过债务结构调整后的信贷再次回到调整前，导致信贷状况并未得到真正的改善。

该公司总经理素拉蓬说，如果按年龄划分，年龄在20-37岁的千禧一代消费者在信用卡信贷和个人信贷消费方面呈持续上升的趋势，其次就是年龄介于38-52岁之间A一代以及年龄介于53-71岁婴儿潮一代。

他说，个人信贷消费状况最令人担心，尤其是门类繁多的信贷卡，如取现银行卡、0%息信用卡。据悉目前类似的信用卡合约共有280万份，而这其中发生提现后无法履约偿还的千禧一代信用卡账户大约在120万，涉及账面金额高达700亿泰铢。而A一代涉及账面金额约为1200亿泰铢。

而千禧一代中，贷款金额在550万泰铢的一组存在的风险最高，涉及的总的贷款余额为21.42亿泰铢。这其中有大约100万个账户为不良贷款账户，如果按年龄组再次细分，年龄介于16-22岁的学生组平均负债额为144000泰铢，并有17200个账户出现了逾期90天还贷的情况。而年龄介于23-28岁的上班族组人均负债额约为285000泰铢，逾期90天还贷的账户则有379000个。