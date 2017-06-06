泰国工商银轮值主席：将与央行讨论稳定泰铢的措施

泰国中华日报6月6日报道 泰国工商银联合会6月例会后的释出会上轮值主席、泰国总商会主席卡霖指出，与会各方一致认为全球经济复苏将为泰国出口带来正面提振，但仍需要密切关注本周13-14日美联储会议决议以及英国大选动向。同时还将与央行进一步讨论稳定泰铢的措施。

泰国工商银联合会轮值主席、泰国总商会主席卡霖6日在月例会成果释出会上指出，与会各方一致看好全球经济复苏的势头，认为全球经济回暖将对泰国出口带来正面提振。在迎来利好消息的同时，也需要应对可能出现的风险，比如本月13-14日美联储的决议、8日英国大选结果和动向，当然还有近期泰铢的持续走强。

至于泰国经济方面，虽然第一季度经济实现超预期的3.3%涨幅，4月份出口也继续保持增势，但不管怎样，近期泰铢的持续走强多少还是会对未来出口表现带来一些负面影响。泰铢兑美元过快升值将会稀释泰国产品出口竞争力。为此，工商银联合会将会于近期拜会泰国央行行长维拉泰讨论央行在监管泰铢稳定性方面的态度和政策措施。

工商银联合会还一直看好下半年经济将好于上半年。一方面是季节性支出增加，不管是政府财政预算支出还是来自国外订单的增加，更重要的是东部经济走廊投资活动将持续升温。因此，工商银联合会预计今年经济增幅在3.5-4%之间，而出口增幅在2.0-3.5%之间。