鲍勃迪伦获诺奖致辞：不明白我的歌和文学奖有啥关系

[摘要]去年10月，瑞典文学院将2016年诺贝尔文学奖颁给鲍勃-迪伦，但在此后的一段时间内，瑞典文学院一度无法联系到他本人。根据颁奖规定，鲍勃-迪伦必须在今年6月10日前发表获奖感言才能领取奖金。

美国歌手鲍勃-迪伦

【环球时报-环球网报道 记者 周洋 冯国川】诺贝尔文学奖评奖机构瑞典文学院5日在其官方网站宣布，美国歌手鲍勃-迪伦终于向瑞典学院提交了诺贝尔文学奖获奖致辞，有资格领取800万瑞典克朗的奖金。他的演说音频已由诺贝尔官方发布在社交媒体上。

据了解，鲍勃-迪伦的演讲词是以音频链接方式发给瑞典文学院，时长约27分钟。迪伦在演讲中表示：“开始听到自己获得诺贝尔文学奖时，我非常惊讶，不明白我的歌到底跟文学有什么关系。”接着，他列举曾带给他灵感的音乐人，比如摇滚先驱巴迪 霍利的音乐“改变他的人生”。此外，他提到古典文学也是灵感来源之一，例如《白鲸》《西线无战事》和《奥德赛 》等。他还表示，“能让人感动的音乐就是一切”，“歌词是用来被歌唱的东西，并不是为了被阅读而存在，希望你们能去听歌，让作品以原本被期望的形式被聆听”。 瑞典文学院常任秘书长萨拉 丹尼斯表示：“这篇演讲稿非常棒。由于他已发表演讲词，这段冒险也将进入尾声。”

去年10月，瑞典文学院将2016年诺贝尔文学奖颁给鲍勃-迪伦，称他“在伟大的美国歌曲传统中创造了新的诗歌表达”。但在此后的一段时间内，瑞典文学院一度无法联系到他本人，引发媒体猜测”鲍勃-迪伦拒领诺贝尔奖”。他本人缺席了去年12月10日的诺贝尔颁奖典礼，并于今年4月1日在斯德哥尔摩低调领取了诺贝尔文学奖。不过根据颁奖规定，鲍勃-迪伦必须在今年6月10日前发表获奖感言才能领取奖金，表现形式可以是简短的演说、表演、影音短片，甚至是一首歌。