普京为对付萨德放“大招” 日本先害怕了

[摘要]盛世良认为，俄罗斯现在对“萨德”问题的立场比原先更坚决。他同时也表示，虽然这种转变主要是出于俄罗斯自身的利益，但客观上这对中国有利。

参考消息网6月6日报道（文/喻新）这一次，为对付“萨德”，普京打算“放大招”了。

“我们应该做什么？只是无力地看着这一切？不，不会那样。我们会以相应方式做出回应。”5天前的6月1日，俄罗斯总统普京在圣彼得堡表示，俄不会对美国反导系统的发展壮大冷眼旁观，不会无视“萨德”系统出现在韩国。

6月1日，普京出席圣彼得堡国际经济论坛的活动。

为此，普京提出了一个应对方案。他说，俄要保障自身安全，消除在远东出现的威胁，而南千岛群岛（日本称“北方四岛”）是“很适宜加强军事部署的地方”。

俄罗斯为应对“萨德”要在南千岛群岛上加强军力？消息一出，立即让日韩媒体格外紧张。

“点名”美日韩，普京强硬反“萨德”

据俄罗斯卫星通讯社网站6月1日报道，普京当天是在圣彼得堡国际经济论坛期间，会见参加论坛的10家国际主要通讯社负责人时做出这番表态的。

而这些国际通讯社负责人中，就包括了日本共同社的常务理事近藤顺夫。

6月1日，普京（右四）会见参加圣彼得堡国际经济论坛的10家国际主要通讯社负责人。

近年来，日本首相安倍一直在对俄外交方面十分卖力，目的就是在日方最为关心的岛屿争端问题上取得突破。今年4月底，安倍到访俄罗斯时，还在力争以经济合作推动解决北方四岛问题。

4月27日，安倍和普京在克里姆林宫会晤。

其实在1日的活动上，普京对“萨德”的“狠话”不仅是说给日本听的。

他说：莫斯科对美国在韩部署“萨德”组件、计划加强位于阿拉斯加的反导拦截弹发射基地感到“警觉”。

俄罗斯卫星通讯社网站报道截图

在普京看来，朝核问题只是美国部署反导系统的一个“借口”：“即便明天朝鲜宣布它将停止其所有核试验和导弹计划，美国也会以其他某种借口来继续建设导弹防御系统，或是根本无需任何借口，就像目前在欧洲所做的那样。我们当然应对此加以注意。”

普京还强调，俄方的军事活动“都是应对区域局势被迫采取的措施”，因为美国的相关行动“破坏全球战略平衡”。

对此，韩联社评论说：“普京在出席经济论坛这样的国际场合，对美国在韩部署‘萨德’以及扩建其全球反导体系进行警告，足见俄强硬的反‘萨德’立场”。

日本媒体忧：北方四岛“很难要回来了”

事实上，俄罗斯政要近期就“萨德”问题的表态不止这一次。

上月24日，普京在克里姆林宫接见韩国总统特使宋永吉时，就主动提到，“萨德”无法防御朝鲜远程火炮，军事效用有限，单凭军事手段无法解决问题。

韩国总统特使宋永吉（中）拜会俄罗斯总统普京。

而到了上周日（6月4日），在新加坡举行的第16届香格里拉对话会的全体会议上，俄罗斯副防长亚历山大·福明更直截了当地表示，“萨德”是对俄罗斯的“威胁”。

福明称，令俄罗斯担忧的不只是在韩国的“萨德”，还有在日本的反导体系。据报道，日本也计划加强其导弹防御系统，还表示这一行动将更加靠近俄罗斯边境和俄日争议岛屿。他说：“我们无疑将分析这一局势并考虑可能的反制措施。”

其实去年11月，俄罗斯已在南千岛群岛的国后岛和择捉岛上分别部署了岸基导弹系统“舞会”和“棱堡”。二者均属俄军先进的机动式岸防导弹系统，能在敌舰无法预知的方向及舰载雷达探测范围外发起远程精确打击，之后能在短时间内迅速转移阵地，并做好二次攻击准备。

资料图片：2015年8月25日，在俄罗斯莫斯科茹科夫斯基城举行的2015国际航空航天展上展出的“舞会”导弹系统。

普京6月1日明确告诉日本共同社的常务理事近藤顺夫，如果要在南千岛群岛去军事化，首先要缓解整个地区的紧张形势。在他看来，如果南千岛群岛划给日本，根据日美协议，理论上美国有向南千岛群岛驻军的可能性，“这对俄罗斯来说是绝对不可接受的”。

对普京的最新表态，日本媒体反响强烈。《朝日新闻》注意到，这是普京首次公开表示对美国在南千岛群岛部署军队的担忧，“日本原打算将群岛的共同经济活动作为领土交涉的突破口，没想到出现了安保问题这个关键障碍”。

日本共同社则认为，糟糕的美俄关系阻碍了日俄领土谈判的进展，“很显然尽管首相安倍着手实现在北方四岛的共同经济活动，拼命想要推动领土问题取得进展，然而普京显然是将《日美安保条约》视为问题的根本所在。”

日本共同社网站报道截图

6月2日，日本内阁官房长官菅义伟回应称，日俄首脑会就领土问题举行建设性的讨论，他不会一一就普京的发言回答。但在《朝日新闻》看来，这是日本政府表示要“静观其变”。

不过，美国合众国际社则认为，普京这番话显然让日本政府感到紧张。原本，安倍今年4月已与普京就派遣经济调查团赴北方四岛达成一致，最早或于5月内派遣由官民组成的现地调查团。而最新的消息是，该调查团已被推迟到6月。

“俄罗斯对‘萨德’的态度确实发生了转变”

“为什么中国和俄罗斯都继续反对‘萨德’？”6月4日，美国《外交学者》杂志网站发出了如是提问。

《外交学者》杂志网站截图

接受参考消息网-锐参考采访时，新华社世界问题研究中心研究员盛世良表示，从最近俄罗斯方面的言行来看，俄罗斯对“萨德”的态度确实发生了转变。

“在‘萨德’问题上，俄罗斯原先的态度是支持中国的立场，但认为对俄罗斯影响不大。因为俄罗斯的战略核导弹都部署在贝加尔湖以西，‘萨德’探测不到。其次，俄罗斯支持中国的立场，是为了在反对美国在欧洲部署反导系统的问题上，获得中国的支持。这是俄罗斯此前对于‘萨德’问题主要的考虑。”盛世良说。

资料图片：“萨德”雷达覆盖中、俄、蒙古等国。

“但现在，俄罗斯更多考虑的是‘萨德’对于俄在远东的军事部署也有威胁。”盛世良对锐参考表示，因为俄罗斯在近期，尤其是今年将加强在远东的反导系统的部署，包括S-400防空导弹系统，和在南千岛群岛部署导弹“舞会”和“棱堡”系统。

正是出于上述变化，盛世良认为，俄罗斯现在对“萨德”问题的立场比原先更坚决。他同时也表示，虽然这种转变主要是出于俄罗斯自身的利益，但客观上这对中国有利。

《日本时报》网站分析称，从2014年至今，美国领导下的西方对俄制裁，反而加速了俄罗斯不断扩大其地缘政治棋盘的布局。尽管俄罗斯经济低迷，普京作为一个高超的地缘政治棋手，却在不断扩大影响力范围。

《日本时报》网站文章截图

而对于地缘政治博弈中日本的角色，日方显然还没完全想清楚。

“日本是否仍要扮演美国的地缘政治工具？为此东京将继续付出代价。”日本在线杂志《现代东京时报》刊文警告称，既然普京已经把话挑明，南千岛群岛是在远东制衡美国的理想之地，那么日本的处境已经不只是“尴尬”了。