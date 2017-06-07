“女斯诺登”被FBI逮捕：涉向媒体泄露“最高机密”

[摘要]据多家外媒报道，获得机密文件的新闻媒体就是“截击”网站。“截击”网站的共同创始人之一是英国《卫报》前专栏作家格伦·格林沃尔德。他最早公开斯诺登提供的秘密文件。

资料图

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继2013年的爱德华·斯诺登之后，又有一名美国国家安全局承包商的雇员涉嫌窃取机密文件。美国司法部5日宣布，正式起诉一名联邦政府承包商雇员，称其涉嫌向一家新闻媒体发送“最高机密”材料。

窃取文件

美国司法部称，美国联邦调查局3日在佐治亚州奥古斯塔逮捕了25岁的雷埃利蒂·利·温纳。温纳自今年2月起受雇于“汇集”国际集团，她已通过最高安全级别审查，今年5月，她曾将窃取的机密文件邮寄给一家新闻媒体。

美国司法部的声明并未指明是哪家新闻媒体获得了机密信息。不过，联邦调查局探员贾斯廷·加里克提交给法庭的书面陈述显示，温纳曾用她的工作电脑与这家新闻媒体有过电邮交流。温纳3日还承认，她曾有意辨别并打印出涉密情报文件，将其邮寄给这家新闻媒体。

加里克的书面陈述还称，这份机密文件发布的时间是今年5月5日左右。

据“汇集”国际集团官网介绍，该公司是总部位于弗吉尼亚州的小型企业，在防务、安全和情报领域向美国联邦政府提供分析、运营、设计和项目管理支持服务。

事关大选

另据多家外媒报道，获得机密文件的新闻媒体就是“截击”网站。“截击”网站的共同创始人之一是英国《卫报》前专栏作家格伦·格林沃尔德。他最早公开斯诺登提供的秘密文件。

正是在本月5日，“截击”网站公开了一份据称发布于5月5日的美国国安局报告的部分细节。报道称，在去年美国总统选举前，俄罗斯情报总局曾发起网络黑客行动，针对至少一家美国选举软件提供商发起攻击，并向100多名地方选举官员发送含恶意链接、可窃取数据的钓鱼电邮。

不过报道称，美国国安局认为，尚无法确定黑客行为是否对最终选举结果造成影响。按法新社说法，美国情报界官员此前已多次强调，去年美国总统选举的票数统计并未受干扰。

路透社称，这是美国总统唐纳德·特朗普政府出手打击向媒体泄密的首批具体行动之一。

俄方否认

目前美国国安局和联邦调查局尚未就此事发表评论。德新社援引美国司法部副部长罗德·罗森斯坦的声明报道说，未经授权公开涉密信息威胁国家安全。

而按“截击”网站说法，机密文件是匿名邮寄的，此后该网站曾联系美国国安局和美国国家情报总监办公室。两家机构起初要求不要发表文件，后来要求将内容作删减后才发表。“截击”网站称，被删减的部分“显然不符合公众利益”。

对于俄罗斯通过黑客干预美国总统选举的说法，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京日前再次否认。

在4日播出的美国全国广播公司对他的专访中，普京说：“黑客可能来自任何地方——他们可能在俄罗斯，在亚洲……也可能在美洲、拉丁美洲。顺便提一句，黑客甚至可能就在美国，正如我们所说，他们非常熟练、专业地嫁祸给俄罗斯。”

据新华社