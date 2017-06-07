美媒：特朗普政府众多重要岗位空缺 办公室空荡荡的

[摘要]在需要参议院批准的559个政府岗位中，特朗普目前让442个继续保持空缺，比如美国国务院目前空缺反恐协调员、负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿、负责近东事务的助理国务卿等重要职位。而在司法部，特朗普炒掉科米后还没有任命新的FBI局长。

【环球时报综合报道】继退出《巴黎协定》后，美国常驻联合国代表黑莉6日暗示，特朗普政府有可能让美国退出联合国人权理事会。美国网络杂志“周刊报道”称，特朗普正面临越来越多的“外交造反”。特朗普对国务院没好感，提出要将国务院经费削减近30%，同时提高五角大楼预算。特朗普和国务院之间的这种不感冒是相互的。据说国务卿蒂勒森和职业外交官相互隔离，而特朗普今年1月要求奥巴马任命的大使全部辞职后，几乎还没有怎么任命替换人选。特朗普认为国务院许多工作人员仍忠于前任国务卿希拉里。

美国《国家评论》称，连特朗普任命的国务卿蒂勒森似乎也日益“边缘化”，在很多关键外交问题上，蒂勒森没有坐在前排。而且白宫拒绝了蒂勒森选艾伯拉姆斯做他副手的提议。目前为止，蒂勒森是特朗普唯一任命的国务院官员，其他多个重要职位仍然空缺。前美国国务院官员斯洛特在《今日美国报》撰文称，特朗普的上台已经影响到美国毕业生应聘美国国务院的积极性。

不光是外交部门，美国CNBC网站称，由于争议不断，加上特朗普政府内部的持续动荡以及“通俄门”调查等影响，特朗普政府面临重大的招聘难题，许多潜在候选人现在不愿接受特朗普提供的工作。

“空荡荡的办公室”，《休斯敦纪事报》以此为题称，美国前总统罗斯福在壁炉边通过广播与美国人民对话，里根擅长在白宫椭圆形办公室发表电视讲话，特朗普则通过推特发表一次最多140个字符的帖子铺下通往白宫之路。出色的媒体策略和沟通技能是成功开展总统工作的核心组成部分，但光有这个还不够。在需要参议院批准的559个政府岗位中，特朗普目前让442个继续保持空缺，比如美国国务院目前空缺反恐协调员、负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿、负责近东事务的助理国务卿等重要职位。而在司法部，特朗普炒掉科米后还没有任命新的FBI局长。