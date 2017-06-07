美国驻联合国代表：特朗普正考虑退出联合国人权理事会

【环球时报记者 倪浩 陈欣】美国常驻联合国代表黑莉6日表示，特朗普政府正“仔细审视美国在联合国人权理事会的角色”。早前就有媒体放出风声说，美国正考虑退出人权理事会，黑莉的这一表态加重了媒体猜疑。

黑莉6日在日内瓦举行的联合国人权理事会会议上表示，美国正“仔细审视”联合国人权理事会及美国在其中的角色，“成为理事会的成员是一项特权，违反人权的国家不应该坐在这里”，黑莉称，委内瑞拉应该主动退出。黑莉当天还批评人权理事会“带有偏见”，其对以色列所作出的五项决定“难以接受”。

法新社称，黑莉当天并未直接威胁说，若不能平息华盛顿的担忧，美国将退出人权理事会。但此前早有美国要抽身的传言。2月，美国国务卿蒂勒森的邮件泄出，首次爆出美国政府的这一想法。

中国现代国际关系研究院美国所所长达巍接受《环球时报》采访时表示，美国打算退出联合国人权理事会由来已久，往届政府也讨论过，现在特朗普计划退出并不意外，也不突然。美国政府接连不断做出退出国际多边机制的决定，跟往届政府相比，特朗普只是走得更远了一些而已。达巍认为，对于“霸权”国家，在维持全球霸权地位上，一种方式是通过多边机制，好处是合法性比较强，但是成本高，效率低。因此，美国总会面临另一种方式的诱惑，即甩开多边单独干，但这种方式合法性差。