高德地图升级运动技能 智能推荐周边跑步路线

中新网6月7日电 运动健身作为一种生活方式，越来越受到现代人重视。而在所有流行的运动健身方案中，受众最广泛的项目非跑步莫属。最近，新版高德地图上线“周边跑步路线”功能，通过智能算法向用户推荐身边的闭环跑步路线，协助用户制定更灵活的锻炼计划，随时随地开始跑步健身。

此前，高德地图已经在步行和骑行页面添加了运动轨迹记录功能的入口，本次推出的“周边跑步路线”功能是在跑步轨迹记录上的能力拓展，也是地图产品专业能力的体现。新版高德地图向用户提供基于位置的闭环跑步路线，默认以用户当前位置(也可以设定其他位置)为起始点，最终仍然跑回该起始位置。比如，用户选择以“家”为起点出发，设定目标距离3公里，高德地图将推荐一条以“家”为起点和终点，距离在3公里左右的闭环路线。

该功能的一大亮点是，它推荐路线的智能算法规避了天桥和地道等设施，同时也会选择尽量少过红绿灯路口的路线，从而保证跑步健身的过程中少被打断。可以说，周边跑步路线功能背后的智能算法，得益于高德在地图数据和位置服务领域的专业能力和数据积累。

这项“周边跑步路线”功能的入口位于“路线”中的“步行”页面，默认提供9个目标距离的闭环路线选择，最短3公里，最高为半程马拉松(即21公里)。针对每一个目标距离，该功能都提供了实际路线距离、预计跑步时间以及卡路里消耗值作为健身锻炼的参考。

虽然跑步是一项健康的运动，但跑步的过程常常是枯燥的。为了解决这个问题，高德地图专门开发了明星“陪伴音”功能，该功能与开车导航时的明星语音一样，可以在跑步锻炼的同时，收获来自明星的声音鼓励。目前，明星“陪伴音”提供包括林志玲、TFBOYS组合、郭德纲、罗永浩等多种选择，可满足用户的个性化需求。

随着越来越多贴近用户需求的功能面世，未来高德地图在用户心中的形象，将不仅仅是优质的出行工具，而且会是好的运动健身助手，从而让数字地图和位置服务为用户的日常生活提供更大的价值。