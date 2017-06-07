陕西云南等地局部有暴雨 新疆内蒙古有4～6级风

中新网6月7日电 据中央气象台网站消息，6月8日夜间至11日， 西南地区东部、黄淮南部、江汉、江淮和江南北部等地自西向东将有大范围明显降雨过程，大部分地区有中到大雨。

昨日江西广西广东等地部分地区出现大到暴雨

昨日，江西东北部和南部、广西大部、广东中北部等地的部分地区出现大到暴雨，江西上饶、广西贵港、广东广州和清远等局地降大暴雨(100～137毫米)；内蒙古东部、北京、河北东北部、山东东部等部分旱区出现小到中雨。

江汉江淮江南北部等地将有大范围强降雨

受高空槽及低涡切变线影响，6月8日夜间至11日， 西南地区东部、黄淮南部、江汉、江淮和江南北部等地自西向东将有大范围明显降雨过程，大部分地区有中到大雨，其中，四川东北部、重庆、河南东南部、湖北、湖南东北部、安徽大部、江西北部、江苏大部和浙江北部等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨(100～160毫米)；上述部分地区并将伴有短时强降水，小时雨强可达30～50毫米，最大可达60毫米以上，局地伴有雷雨大风或冰雹。

未来具体预报

7日08时至8日08时，新疆北部、陕西中部、云南东南部、江南东南部、华南中东部、海南岛等地有中到大雨，局地有暴雨。上述部分地区并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。新疆北部、内蒙古中东部等地有4～6级风。

8日08时至9日08时，青海东部、西北地区东南部、四川盆地大部、江南中部、华南南部、云南西部等地的部分地区有中到大雨，其中四川盆地北部局地有暴雨(50～70毫米)；上述地区局地并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。内蒙古中东部、新疆东部等地的部分地区有4～6级风。

9日08时至10日08时，强降水范围向东扩大，西北地区东南部、四川盆地、黄淮西部和南部、江汉、江淮大部、江南北部、云南西部等地有中到大雨，其中，陕西南部、四川东北部、重庆北部、湖北北部、河南南部、安徽西北部等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨(100～150毫米)；上述地区局地并伴有短时强降水、雷暴大风等强对流天气。甘肃西部、内蒙古东部、东北地区西部等地的部分地区有4～6级风。