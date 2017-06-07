昔日天才少年痴迷数学靠低保度日 有企业请他出山

6月3日，本报以《曾经的天才少年，如今靠低保度日》为题，报道了泰州兴化刘汉清的“奇事”。他16岁就考入哈工大，后因痴迷数学研究没能拿到毕业证书，肄业回家后继续沉迷“数学”，一干又是20多年，如今仅靠政府每个月400元的低保收入维持生活。新闻见报后，引发强烈的社会反响。近日，不少读者与网友登门向刘汉清表示慰问。

多名企业家上门慰问

昨天上午，泰州3名仰慕刘汉清的企业界人士和记者一起来到位于泰州兴化戴南双沐村的刘汉清的家中。相比于数日前，刘汉清的气色好了很多。他家中还有两名客人，一名是来自扬州仪征一家从事吊具制造单位的技术负责人范总，一名是从上海赶来的记者。

“我是6月3日看到刘汉清的报道的，为他对数学研究的执着精神所感动。”范总告诉记者，他们公司的产品涉及人工智能、工业自动化、云平台等运用，要用到大量的数学知识。在企业领导的要求下，他特地上门与刘汉清进行交流，看刘汉清能否为他们公司服务。为考查刘汉清的数学知识与其公司的契合度，他还带来了他们公司所需的有关数学资料。“人才不能埋没。”范总反复强调。

与记者一同前来看望刘汉清的李虎，是泰州一家旅行公司的老总。李虎说，他这次前来拜访刘汉清，除了表达敬意外，还希望刘汉清不要对社会“灰心”，能重燃梦想之火。“我们社会应该给梦想一条生路，不能单以成败论英雄。”李虎给刘汉清送上慰问金，被刘汉清拒绝。

村里给他送来手机

刘汉清说，连日来，很多人对他表示了关心，让他有了“重拾”梦想的勇气，在未来他会“重整旗鼓”。记者获悉，刘汉清一直没有手机，与外界几乎没有联络。就在记者采访间隙，当地双沐村村委会干部给刘汉清送来了手机。据他解释，刘汉清以前足不出户，要手机作用也不大。现在找他的人突然多了起来，手机就不可或缺了。

在记者离开双沐村之前，当地一名从事房产开发的老总，承诺送一台电脑给刘汉清，“方便他在第一时间了解最新的数学资讯 。”

就在记者发稿时，记者接到一名来自广东深圳的电话，对方称是做“数学夏令营”的，想请刘汉清帮孩子们“上课”。

来源：扬子晚报