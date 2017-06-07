江苏一动物园活驴喂虎引议 园方：系一股东发泄不满

5日下午，在江苏常州淹城野生动物园老虎馆参观的游客看到了鲜见的一幕，一头活驴被几个人从一辆卡车上推进了饲养老虎的园区，几只老虎看到后立即扑了过去，不到半小时这头驴便被咬死。北青报记者6日上午联系常州淹城野生动物园管理部门的工作人员，他们表示，这是动物园一名股东有不满情绪做出的过激行为。

半小时驴子被咬死

据现场拍摄的视频显示，5日下午，江苏常州淹城动物园的老虎饲养区旁，五六名穿着粉色雨衣的人将一头驴从一辆卡车上推进了老虎区，驴子虽然有所挣扎，但是还是从三四米高处跌落进老虎区的水池内。

一些游客对这样的行为还不太相信，直呼“不会吧”，而当老虎撕咬驴子的时候，很多游客发出了“哎呀哎呀”的惊呼。从视频中可以看到，驴子落水后，有至少三只老虎围在驴子旁边，试图咬住驴的脖子，而驴子则一直发出哀鸣。当时目睹事件经过的南京市民李先生告诉记者，用了半个小时左右，这头驴子被老虎咬死了。

据常州淹城野生动物园官方网站介绍，该动物园占地约2000亩，展出来自世界各地的珍稀濒危野生动物200余种、近万头，是华东地区享誉盛名的野生动物园。

系一股东有不满情绪

6日上午，北青报记者联系了常州淹城野生动物园的工作人员，他们表示，发生在5日下午的“投驴事件”是动物园一名股东为了发泄不满情绪而进行的，现在园方已经对这名股东进行了安抚，“这肯定不是给老虎进行投喂，平时我们会有活禽投喂的项目，但是都用的是鸡等小型家禽，不会用驴子这么大的动物。”

据工作人员介绍，由于债务纠纷，2016年常州淹城动物园的股权及动物就都被法院冻结，而5日当天，动物园的一名股东希望将食草动物区的多只动物运到园外“变卖”，但是由于受到工作人员阻拦，便将车开回动物园区，将其中一头驴子投入老虎饲养区，以发泄心中的不满情绪，而当时在运送动物的卡车上，还有其他几只食草动物，但是后来被动物园工作人员阻拦，才没有继续将这些动物投放进老虎饲养区。动物园工作人员表示，目前他们已经和这名股东进行了沟通。

动物园投资管理方存纠纷

淹城动物园营销部经理沈魏在接受媒体采访时表示，今年该动物园已经有两头长颈鹿、一只黑猩猩等不少动物接连死亡，其中黑猩猩的市值在300万元左右。

沈魏说，现在动物园股权和动物资产都被冻结，园方难以提供足够的资金引进大型野生动物医疗设备，最好的办法是购买外来动物实现自然繁殖，但资金问题仍难以解决。

北青报记者从权威部门了解到，2012年，常州一家科技公司曾经对淹城动物园进行过投资，但是到2015年，投资方和常州淹城动物园在股权转让上出现了纠纷。

“纠纷也导致了动物园在管理上出现了一些困难，也就出现了股东存在情绪将驴子投入到老虎区的情况。”动物园工作人员告诉北青报记者。

来源：北京青年报