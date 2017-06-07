福建小伙在南非建安保公司 拥有500多名安保队员

安保队员多为当地退伍军人、预备役警察，中间的华人小伙就是陈晓华。（受访者供图、央视画面截屏）

海峡网6月7日讯 (海都记者 陈锟) 南非的华人中，福清人占了一大部分。华人在南非经商、生活，不时遭抢劫。三年前，福清小伙陈晓华，听说有歹徒肆无忌惮地抢劫华人财物，甚至有华人因此丧命。为此，他萌生了在南非德班开一家安保公司的想法。如今，他的公司已拥有500多名荷枪实弹的安保队员。

记者获悉，陈晓华公司的人员，多为当地退伍军人、预备役警察，并从当地招聘一些曾经在安哥拉等周边国家执行过维和任务的退役军官，作为战术教官。保安队分为巡逻队、保卫队、飞虎队，有效遏制了当地犯罪问题。就在前天，陈晓华公司的保安，在巡逻过程中还抓获一名抢劫银行运钞车的劫匪。

500多安保队员 多为当地退伍兵、预备役警察

昨日，记者跨洋联系上身在南非的陈晓华。很难想象，今年仅28岁的小伙子，手下竟然有一支500多人真枪实弹的保安队伍。“大约三年前，我组建了这家安保公司。”陈晓华说自己是福清江阴人，1998年随父母来到南非生活，跟着家人一起从事家族生意。其间，他不时听到在当地做生意的华人同胞被抢劫，甚至人身安全受到威胁的事。

“我从小对枪械比较感兴趣，就心想能不能成立一个安保公司，武装起来，保护在南非的老乡。”说干就干，陈晓华着手筹备，但一开始需要购买车辆、武器等，投资巨大，所幸家人和朋友都很支持，陈晓华坚持了下去。短短三年时间，他的公司经营得很不错，发展到500多人。

陈晓华说，南非当地只要有证，持枪是合法的，同时也为了提高当地就业率，公司雇佣的人员多以当地黑人为主，而且为了提升素质，雇佣的保安中，退役军人和预备役警察居多。

“人这么多，一开始是很难管理的。”陈晓华说，他提拔了很多当地人做公司高管，然后又形成一套规章制度，经过三年的大浪淘沙，现在留下的，都是骁勇善战的精英骨干。

手持AK47与劫匪激战

陈晓华说，现在公司保安队分为保卫队、巡逻队、飞虎队。保卫队负责保护南非当地华人的经商生活安全；巡逻队负责在他们保卫的区域巡逻；飞虎队则是最精英的队伍，负责处理重大事件。而且他们的收费并不贵，在当地安保公司中属于中等，受到不少华人青睐。

就在接受记者采访的前一天，陈晓华公司的保安还抓获了一个抢劫运钞车的劫匪。“当时我们的巡逻队，在南非德班一商场附近巡逻。”陈晓华说，有一辆运钞车来商场收钱，这时候，埋伏在旁边的几个黑人突然冲了出来，抢劫运钞车。恰巧巡逻队经过，大家马上手持AK47，下车冲向劫匪。劫匪看到装备精良的保安出现，急忙逃跑。巡逻队员持枪追击，终于在不远处，抓获其中一个劫匪，随后交给当地警方。

陈晓华说，做这一行，危险就在身边。有一次，5个劫匪抢劫了德班附近一户居民。当时，公司巡逻车刚好经过，双方发生交火，交火过程中，几名劫匪弃车逃进附近一片树林。陈晓华紧急带队前去支援，他们直接进入树林搜捕，并再一次跟劫匪发生枪战，当时，一颗子弹击中了陈晓华，所幸打在了防弹背心上，他没有受伤。最后，他们成功抓获一名腿部受伤的劫匪。

陈晓华说，下一步，他将会把业务范围扩展到非洲其它国家，为保护华侨华人的生命财产安全做出更大努力。