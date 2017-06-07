卡塔尔断交风波并未引起泰国政商界的广泛关注

泰国中华日报6月7日报道 卡塔尔断交风波的负面影响并未引起泰国政商界的广泛关注，尽管去年33%的LPG来自前者的供应。商业部部长阿披拉迪认为影响一定会有，但“评估仍为时过早”，而KTBST分析师则认为该国贸易还可以通过海路实现。

以沙特阿拉伯为首的7个阿拉伯国家与他们的海湾邻国卡塔尔断绝外交关系，并切断了与后者的海陆空通路。作为重要的海湾石油出口国家之一，卡塔尔断交事件还是引发了全球各国广泛关注，但从泰国政商界的反应来看，关注度并没有想象的那么高。卡特尔去年为泰国提供了33%的LPG和7%石油供应。

泰国商业部部长阿披拉迪女士认为，现在就对该事件的风险作出评估不合时宜，有点“为时过早”。断交是将会影响两国的航空和陆路贸易，但仍还可以通过海路来实现其贸易。

截止今年前4个月双边贸易总额约为1.02亿美元。泰铢输往卡特尔的主要出口产品包括了，珠宝首饰、汽车、空调、冰箱和食物。而进口的商品主要以石油和天然气等能源有关。

KTBST分析师认为，卡塔尔断交风波对泰国贸易影响有限范。尽管泰国去年33%的LPG来自该国供应。如果从卡塔尔的地理位置看，在陆路和空路通路被切断的情况下，海路通路仍维持正常。该国民航业将面临成本剧增。