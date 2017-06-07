微信遭遇“伪红包” 领取可能被骗钱

近日，有网友爆料称，他们疑似遭遇了被“微信红包”骗钱的事，他们表示，自己因领取红包，手机中“木马病毒”并被骗了钱。业内人士告诉北京青年报记者，正常的微信红包不可能植入木马病毒，只有“伪红包”才可能被植入木马病毒。北京警方提醒称，如果遇到有陌生人发送“红包”不要点击，这类红包很可能是伪装成红包的病毒软件。如果不慎点击，应第一时间关闭手机网络，立刻修改网银、支付宝等密码。

现象

领微信红包 点开后被骗钱

近日，有网友在网上发帖称，疑似遇到了被人利用“微信红包”骗取钱财。市民张先生称，自己曾经在微信收到过一个红包，红包的外观看起来与正常的微信红包十分相似，所以并没有多想就点开了红包。点开后却发现，这个“红包”变成了一个页面，要求填写个人信息。觉得情况不对，张先生就退出了页面。

无独有偶，市民程女士也遇到了与张先生类似的情况，不同的是，程女士按照页面的要求填写了个人信息，并输入了微信钱包的支付密码。接收完红包后，程女士接到一条微信钱包的转账信息，提醒她微信钱包中的钱已被转走。

北青报记者发现，这种“骗钱红包”的形式除了常见的模拟成“微信红包”，还可能冒充“微信语音”。去年，一名网友曾在微博中发布消息称，自己收到了一条语音信息，点开之后，语音信息摇身一变，成了领取“红包”的链接，打开链接中的红包，会让填写个人信息。

对此，浙江省江山市公安局上余派出所发布提醒称，微信中收到的类似“微信语音”的图标链接是伪装成红包诱导分享的病毒，能盗取微信密码，市民不要随便点击。

业内

伪红包形式多样 制作简单

对于网友的说法，一名业内人士告诉北青报记者，目前为止，一般正常的微信红包中是不会携带木马病毒的，而多数人所遇到的带木马病毒的红包都是“伪红包”，是不法分子伪造的红包。

这位业内人士说，这种“伪红包”其实就是一个超链接木马病毒，当微信用户点开这个红包，系统就默认下载安装了这个木马病毒，这个木马病毒在收集用户的个人信息后，将信息传送至后台，不法分子利用这些信息盗取用户的钱财。

业内人士还说，这种病毒它所存在的形式不仅仅是以微信红包的形式存在，还有“语音”、朋友圈文章、游戏链接等方式。而这种病毒之所以如此泛滥，是因为它的制作十分简单，“利用手机就能制作，十几分钟就能完成一个”。但是这种病毒大多只对安卓系统的手机生效，苹果iOS系统的手机基本不会被侵害。为了避免个人财产不遭受到损失，最好不要点开陌生人所发的语音、红包、链接等。

提示

陌生可疑红包不要点

昨日下午，腾讯公司微信客服人员告诉北青报记者，到目前为止，微信尚未收到过因点开微信红包直接被骗取钱财的投诉，但是，确实有使用者向腾讯方反映，被人用“伪红包”骗取钱财。

这名工作人员称，市民在收到微信好友发送的红包时，可根据红包外形来判断是否是真的红包，“现在市面上流行的微信红包骗局基本都是链接形式，其外形很难做到与普通红包完全一致。即使是一些恶搞的表情包，也与普通微信红包存在形状、颜色等方面的差别”。若外形与普通红包一致，市民可放心领取。同时，普通微信红包点开即可领取金钱，但如果点开红包后会跳至另一界面，甚至需要填写个人信息或者密码等，则是虚假红包，应第一时间退出该界面。

对此，北京警方提示，陌生人的红包千万不要轻易接收，小心被骗。“如果是陌生人的红包，绝对不能点。若不慎点击，应第一时间关闭手机网络，然后立刻修改你的网银、支付宝等密码，最后通过正规途径彻底删除这种木马病毒。”

来源： 北京商报