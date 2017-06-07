伊朗多处发生袭击事件致多人死伤 4人被劫持

[摘要]伊朗接连发生两起枪击事件，3名武装人员强行闯入伊朗议会大楼，并向安保人员射击，此外1名武装人员还进入位于首都德黑兰南部的霍梅尼陵墓进行射击。

伊朗议会大楼发生枪击事件致7人死亡

根据伊朗国家电视台通讯社报道，当地时间7日上午，3名武装人员强行闯入伊朗议会大楼，并向安保人员射击，目前，议会大楼已经关闭。据报道，3名武装人员两名手持AK-47，一名手持手枪。事件已导致7人死亡，另据报道，有4人被劫为人质。

一名议员在接受伊朗学生通讯社采访时表示议会形势处于控制之中，武装人员目前被安全人员包围。

另据中新网消息，据伊朗国营媒体报道，伊朗议会大厦内7日发生枪击事件，导致一名警卫受伤。据报道，伊朗媒体称，一名男子进入议会大厦，开枪击中一名警卫的腿部，随后逃走。目前尚无有关人员伤亡和事件起因的进一步消息。

霍梅尼陵发生枪击事件 嫌犯引爆自杀式炸弹

据伊朗法尔斯通讯社，7日上午，1名武装人员进入位于首都德黑兰南部的霍梅尼陵墓并开始射击，射击结束后引爆身上自杀式炸弹，目前共造成1人死亡，多人受伤。

卡塔尔被全面封锁后伊朗伸出援手

6月5日至今，沙特、阿联酋、埃及等8国已分别宣布与卡塔尔断交。随后，伊朗外交部发言人发表声明，批评各国与卡塔尔断交的决定，并表示谈判是解决问题的唯一途径。

由于卡塔尔三面临海、食物基本依赖进口，引起民众抢购囤积食物。伊朗官员表示，已准备好向卡塔尔提供各类食品，他们将从海上运送且可在12小时内就到达。

卡塔尔遭遇“断交潮”缘起伊朗？

沙特和阿联酋两国曾于5月底屏蔽包括半岛电视台在内的卡塔尔媒体，起因是卡塔尔媒体闹出的一个乌龙事件。卡塔尔通讯社旗下网站5月23日深夜播发了据称是国家元首塔米姆在出席卡塔尔军校第8批毕业生典礼时的讲话。塔米姆在讲话中表示支持伊朗和巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），批评美国和沙特阿拉伯，并谴责对卡塔尔支持恐怖组织的有关指控。

然而，卡塔尔国家通讯办公室主任赛义夫在5月24日发表声明说，卡塔尔通讯社网站及其推特账号遭到黑客攻击，所播发的卡塔尔埃米尔塔米姆的讲话等报道是不正确的。（腾讯新闻综合新华国际、观察者网）