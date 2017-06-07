泰国人饮食“重口味” 政府推“减盐运动”

中新社曼谷6月6日电 (记者 王国安)泰国人的日常饮食以“重口味”出名，导致严重的健康问题，为此，泰国政府正采取各种措施，推行“减盐运动”。

最新公布的研究报告指出，目前泰国人每日食盐摄入量超过身体需要的2倍，引发高血压病风险及其他慢性病，产生了大量的医疗费用，这从泰国高血压病、肾病以及糖尿病患者数量的持续增加可见一斑：这三种病患者数量从2009年的1150万人、710万人和350万人分别增至2016年的1300万人、800万人和500万人，导致2016年泰国医疗预算达到1200亿泰铢(约240亿元人民币)。

泰国政府意识到这一问题的严重性，制定了减少食盐和钠摄入量战略，按照世界卫生组织健康指标制定的工作方针，目标是到2025年实现将泰国人食盐摄入量减少30%。

此前，泰国政府曾出台在食品外包装粘贴营养标签以便消费者选择低盐食品等措施，但因属于非强制性质，收效不大。

泰国开泰研究中心认为，调整食品配方是减少民众食盐摄入量的有效措施。未来，泰国政府可能采取包括调整经营商生产流程中的食品配方、限制各类食品含盐量的法律以及征收食盐量超标税等相关措施。

该中心表示，健康意识以及慢性病患者食用低盐食品的必要性，将为经营商开发和向市场推出低盐健康食品产品提供商机。