韩国总统府：应暂时停止部署萨德 进行全面环评

[摘要]据韩联社消息，青瓦台刚刚表示应暂时停止部署萨德，进行全面环评，目前已部署的两辆发射车不会撤离。

【韩国将暂停萨德部署】韩联社报道，青瓦台刚刚表示应暂时停止部署萨德，并确认对萨德部署进行全面环评。青瓦台强调目前已部署的两辆发射车和其他设施不会撤离，而是“目前尚未部署的需要等等”。青瓦台5日发布调查结果称，此前国防部计划向美军供地70万平方米，但为了规避法规避免大规模环评而采用了一分为二分批提供的方法，当天总统文在寅指示要求依据法令对萨德用地进行适当环评。

此前报道：10亿”萨德”安装费谁来掏?韩国防部:由美方承担

美国总统特朗普当地时间27日接受路透社采访时表示，韩国应该支付部署“萨德”所需的10亿美元。这是一套“萨德”系统的造价。对此，韩国国防部28日发布立场文件表示“由美方承担费用”，即韩国政府不会为“萨德”反导系统本身买单。

据韩联社报道，韩国国防部当天发布的文件称，依据《驻韩美军地位协定（SOFA）》，应由韩国政府提供部署用地、基础设施等，而布设及使用维护“萨德”系统所需经费应由美方承担，韩方的这一基本立场没有变化。报道称，韩国政府28日否认美国已通知韩方承担“萨德”部署经费的报道，并表示，韩方未收到相关通知。

此外，据韩国外交部高层人士消息，韩国外交部长官尹炳世28日在纽约联合国总部出席安理会朝核问题部长级会议前，与美国国务卿蒂勒森单独会面。席间，尹炳世就美国总统特朗普提出要求韩国支付10亿美元“萨德”费用一事阐明了韩国的立场。

韩国萨德年内或难完全部署

6月5日，文在寅指示国防部依据法令对“萨德”用地进行适当的环评，使“萨德”入韩获得程序正当性为全体国民所接受。而由于大规模环评程序复杂耗时较长，涉及瞒报的4辆“萨德”反导拦截弹发射车部署就位和反导系统的完全启动的时间或推迟到明年。（澎湃新闻）

“萨德”事件时间轴