史上最年轻：17岁澳洲少年20天环澳飞行1.5万公里

中新网6月7日电 据澳洲网报道，17岁的澳大利亚塔州少年奥哈洛伦(Oliver O’Halloran)或许还没到能够合法驾车的年龄，但他驾驶飞机却是一流的。奥哈洛伦于6日完成20天环澳1.5万公里的单飞返回霍巴特，成为澳洲最年轻的环澳单飞飞行员。

据报道，在家人和朋友的欢迎下，目前正读11年级的奥哈洛伦跳下单引擎的飞机，与妈妈和弟弟拥抱。奥哈洛伦表示，“回来真好，我很想念我的家人。”奥哈洛伦的妈妈表示，看到儿子安全回家让她放下心，“我很高兴，也很欣慰。”

据了解，为完成环澳飞行，奥哈洛伦需要飞到澳洲的东西南北最顶端。在这次破纪录的飞行中，奥哈洛伦逆时针飞行，他经过了维州拉筹伯山谷(Latrobe Valley)、伍伦贡、黄金海岸、达尔文、珀斯和阿德莱德。

奥哈洛伦表示，“(从飞机上看)景色很迷人，整个路程都是在这种景色下完成。澳洲比你想象的大很多。我环塔州飞行只需4小时，而环澳飞行需要飞80小时。”奥哈洛伦的旅途也并非一帆风顺，他在黄金海岸和珀斯遇到恶劣天气，还在达尔文遇到“小鸟袭击”。

在打破环澳飞行最年轻记录后，奥哈洛伦还把目光放在环球飞行上。据了解，去年斯马特(Lachlan Smart)以18岁的年龄成为单引擎环球飞行最年轻飞行员。奥哈洛伦则希望打破这一纪录。

同时，奥哈洛伦在飞行的空隙，访问了10所学校，与学生交谈，“我和他们谈到了实现梦想，并勇于拼搏。”