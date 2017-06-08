FBI新掌门敲定 特朗普称赞其“是无可挑剔的人”

[摘要]雷曾供职于华盛顿和亚特兰大的King &Spalding律师事务所，2003年至2005年曾担任美国司法部刑事庭助理检察官。

【环球网报道 记者 任梅子】美国总统特朗普在其官方推特上表示，他将提名克里斯托弗·雷为新任联邦调查局(FBI)局长。

特朗普表示：“我将提名克里斯托弗·雷，一个无可挑剔的人，为新任联邦调查局局长。”

克里斯托弗·雷

法新社报道称，雷曾供职于华盛顿和亚特兰大的King &Spalding律师事务所，2003年至2005年曾担任美国司法部刑事庭助理检察官。

延伸阅读：

5月14日，美国国会共和党议员要求特朗普总统交出与联邦调查局(FBI)前局长科米谈话的录音带；民主党的参院少数党领袖舒默甚至表示，除非设立调查俄罗斯干预选举的独立检察官，否则他将力促封杀FBI局长提名人的听证。

特朗普5月9日解除科米的FBI局长职务。56岁的科米是由前总统奥巴马在2013年指定为联邦调查局局长的，理论上任期应该为10年。

在FBI调查俄罗斯干预选举，甚至可能包括调查特朗普团队与俄罗斯的关系之际，开除科米引发了政治风暴，在两党都引起关注。

但特朗普表示，开除科米是因为他没做好工作，失去了FBI员工的支持。特朗普近日的推文似乎表明，他持有与科米谈话的录音，因此警告科米不要向媒体透露，但特朗普和白宫发言人都否认有录音。

美国社会舆论认为，科米被解职是因为FBI正在调查特朗普团队与俄罗斯的关系，而白宫坚称解雇跟俄罗斯调查无关。