澳大利亚经济连续26年无衰退创下世界纪录

中新社悉尼6月7日电 澳大利亚经济连续26年无衰退，创下发达国家经济增长持续时间最长的世界纪录。

据澳大利亚统计局7日公布的数据，澳大利亚国内生产总值今年一季度增长0.3%，符合经济学家预期，也标志着澳大利亚经济连续增长103个季度——将近26年没有出现经济衰退，已经超越荷兰，创下世界纪录。

资料图 澳大利亚堪培拉。

数据显示，澳大利亚经济增长速度下滑至2009年以来的最慢水平，同比增长率仅为1.7%，但也超越了一些分析师的预测。他们原本估计，出口走软、飓风黛比等因素会导致今年一季度出现负增长。联邦银行预测增长率仅为0.1%。国民银行甚至预测会出现负0.1%的结果。

据当地媒体报道，今年一季度数据公布前，澳大利亚财政部长莫里森表示，他预计“今年的经济增长率将会减弱”。他说：“由于临时天气因素预计将带来负面影响，财政部谨慎下调了2016–2017年度实际GDP增长率的预测。”

在前日公布的货币政策声明中，澳大利亚储备银行表示，随着澳大利亚采矿热转型，预计未来两年的经济增长将回到更为积极的领域。储行行长洛维表示，长远看，未来几年的经济增长率预计将逐渐上升至略高于3%的水平。

澳大利亚上一次出现GDP下滑是2016年第三季度，从技术层面上说，连续两个季度出现经济负增长才算是经济衰退。因此，可以说澳大利亚在过去25年加3个季度的时间里，没有出现过真正的经济衰退。(完)