朝鲜发射数枚地对舰弹道导弹 美军航母刚离开日本海

[摘要]这是朝鲜自5月29日以来时隔10天再次试射弹道导弹。据观测，朝鲜当时试射的是地对舰和地对地两用导弹。

快讯：韩联社援引韩国军方消息报道说，朝鲜今日发射数枚不明飞行物。

另据环球网：韩联社首尔6月8日电朝鲜今早在江原道元山一带朝向半岛东部海域发射多枚疑似地对舰导弹的飞行物。联参知情后立刻向韩国总统文在寅汇报相关情况。韩国联合参谋本部之后表示，朝鲜试射短距离地对舰巡航导弹，飞行200公里。

报道称，这是朝鲜自5月29日以来时隔10天再次试射弹道导弹。据观测，朝鲜当时试射的是地对舰和地对地两用导弹。文在寅政府成立以来，这是朝鲜第四次发射弹道导弹。

美两艘核航母刚刚离开日本海

日本共同社7日报道称，美国海军相关负责人6日透露，为牵制朝鲜而被派往日本海的两艘核动力航母“卡尔 文森”号和“罗纳德 里根”号，目前已经结束为期3天的联合训练任务，离开日本海海域。

据悉，“卡尔·文森”号将驶向美国，而“罗纳德 里根”号则仍会在日本冲绳以东海域继续与日本海上自卫队开展训练。

而美国防部方面也表示，如果朝鲜半岛局势等发生变化，美军也会灵活加以应对，调整航母的派遣地，今后将继续对朝鲜动向实施警戒。

朝鲜2016年以来试射导弹回顾

2016年2月7日，据朝中社报道，朝鲜当天在平安北道铁山郡的西海卫星发射场发射运载火箭“光明星”号，成功将地球观测卫星“光明星4号”送入轨道。

2016年3月22日，据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩日前再次指导军队试射新型大口径多管火箭炮。报道未说明发射的时间及地点。

2016年3月24日，据朝中社报道，朝鲜近日成功进行大推力固体火箭发动机地上点火试验和多级火箭箭体分离试验。朝鲜最高领导人金正恩对试验进行了指导。报道并未说明试验举行的时间及地点。

2016年4月2日，据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩日前指导了新型防空火箭试射。报道说，防空火箭准确击中空中目标，但未说明试射的时间和地点。

2016年4月24日，据朝中社报道，朝鲜日前再次成功发射潜射导弹，朝鲜最高领导人金正恩指导了发射活动。报道没有提及发射时间和地点。

2016年7月19日，韩联社消息，朝鲜当天凌晨5时45分至6时40分许在黄海北道黄州地区向半岛东部海域发射3枚弹道导弹。

2016年7月20日，据朝中社报道，朝鲜最高领导人金正恩日前指导朝鲜人民军进行弹道火箭发射训练。报道未提及训练的时间和地点。

2016年8月3日，韩联社援引韩国军队联合参谋本部的消息说，朝鲜当天向朝鲜半岛东部海域发射1枚弹道导弹。之后联合参谋本部更正称，朝鲜实际发射了2枚导弹，其中1枚在发射后不久爆炸。

2016年8月24日，韩军联合参谋本部称，朝鲜当天清晨向朝鲜半岛东部海域发射一枚潜射弹道导弹。朝中社次日报道称，朝鲜进行潜射导弹发射试验，发射试验获得成功。报道没有提及发射时间和地点。

2016年9月5日，韩国军队联合参谋本部称，朝鲜当天中午向朝鲜半岛东部海域发射了3枚弹道导弹。朝中社6日报道称，朝鲜人民军进行了弹道火箭发射训练。报道没有提及发射时间和地点。

2016年10月，韩国军队联合参谋本部称，朝鲜先后在当月15日和20日发射疑似“舞水端”中程弹道导弹。朝鲜方面未对这两次报道作出回应。

2017年2月12日，朝鲜成功试射一枚地对地中远程战略弹道导弹。

2017年3月6日，朝鲜在平安北道东仓里一带向朝鲜半岛东部海域发射多枚导弹，落入日本海。

2017年3月22日，朝鲜从东部元山附近发射了数枚导弹，以失败告终。导弹的类型不清楚。

2017年4月5日，朝鲜从朝鲜半岛东海岸新浦市附近发射一枚“飞毛腿”导弹，以失败告终。

2017年4月29日，朝鲜在平安南道北昌一带向北试射了疑似一枚弹道导弹，但发射升空数秒内发生爆炸。

2017年5月14日，韩联社报道称，朝鲜14日清晨5时左右又进行了一次试射。报道称，作为朝鲜今年来的第七次试射，该次导弹飞行约700公里，从飞行距离相当长这一点来看，试射可能获得成功。

2017年5月21日，朝鲜当天下午4时59分许在平安南道北仓一带朝向半岛东部海域试射1枚弹道导弹，飞行距离约为500公里。日本共同社称，日本官房长官菅义伟表示导弹落入了日本海，未落入日本专属经济区内。

2017年5月29日，朝鲜当天清晨试射一枚“飞毛腿”导弹，飞行大约450公里，导弹命中精度较高，误差仅为7米。