前FBI局长今日赴国会作证 通俄门或成新水门事件

[摘要]半月前，科米被解职事件在美国激起轩然大波，甚至被舆论拿来与当年的“水门事件”相提并论。实际上，成立109年来，作为隶属于美国司法部的政府机构，FBI与美国政治及历任总统的关系一直纠缠不休。

特朗普

詹姆斯·科米

FBI首任局长埃德加·胡佛。

FBI时任副局长费尔特就是深喉。

美国联邦调查局（FBI）前局长詹姆斯·科米，将在当地时间8日赴美国国会参议院情报委员会公开作证，就他此前领导FBI调查美国总统唐纳德·特朗普团队是否“通俄”、他与特朗普相关谈话以及他被解职的情况回答提问。

这是他被解职后首次公开亮相。美国媒体预计，他将被问及与特朗普和白宫官员的谈话情况，特别是特朗普曾否在谈话中要求他终止FBI对前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林的“通俄”调查。

去年美国大选前夕，科米宣布重启对希拉里“邮件门”的调查，被认为是特朗普当选的“神助攻”。而此后发起对特朗普政府“通俄门”调查的科米，却成了特朗普的“猪队友”。今年5月9日，特朗普突然解除科米的职务，而科米此前正在主持FBI关于俄罗斯干预美国选举的调查，其中一项调查内容是特朗普竞选团队有无与俄罗斯串通、共谋。科米去职事件当即在美国掀起政治风暴。对“通俄门”事件的调查，特朗普和科米事后对情况的表述并不一致。

5月17日，美国司法部副部长罗森斯坦宣布任命联邦调查局前局长罗伯特·米勒为特别检察官，负责调查特朗普竞选团队和俄罗斯关系一案。除司法部外，美国国会也在当天介入调查。

特朗普已再三否认其竞选团队与俄罗斯有任何关系，声称“通俄门”纯属虚构，是民主党为败选找借口。

6大悬念

若确认特朗普“妨碍司法”众议院或将开启弹劾程序

8日听证会，被解职后首次公开露面的科米会不会放大招，抖出一些“猛料”？目前已受到全球关注。舆论认为有六大悬念待解——

1 特朗普是否明确指示科米停止对前任总统国家安全事务助理迈克尔·弗林涉嫌“通俄”的调查？《纽约时报》5月17日援引科米的说法报道，特朗普2月在白宫椭圆形办公室单独会见科米并提出这一要求。不过特朗普否认这一说法。

2 在有关俄罗斯干预美国选举以及特朗普团队“通俄”调查方面，特朗普是否还有其它干涉FBI的行为？

3 特朗普是否当面要求科米对他效忠？

4 科米是否曾经三次告诉特朗普，FBI没有调查特朗普？特朗普在解职科米的信函中，有这样的表述。

5 根据现有的调查，特朗普团队是否“通俄”？如果有，特朗普是否知情？

6 科米是否认为在这件事情上，特朗普作为总统“妨碍司法”？这问题十分关键，如果该情况被确认，就存在众议院启动总统弹劾程序的可能。

祝他好运

特朗普不用“行政特权”阻止科米前往国会作证

早在当地时间6日，白宫发言人称特朗普不会阻止前FBI局长科米到国会作证

美国白宫发言人莎拉·桑德斯5日说，美国总统特朗普将不会使用自己的“行政特权”阻止前联邦调查局（FBI）局长詹姆斯·科米在国会作证。

桑德斯在白宫例行吹风会上说，特朗普有权行使自己身为总统的“行政特权”，但白宫希望“促成快速、彻底的事实核查”，因此不会阻止科米在国会作证。

美国一些法律界人士认为，如果特朗普试图阻挠科米作证，不仅可能失败，还可能给自己带来更多麻烦和舆论压力。

特朗普6日就此事回答记者提问时说：“我祝他（科米）好运。”

百年暗战

从“水门事件”到“拉链门”

FBI频繁“打脸”美国总统

半月前，科米被解职事件在美国激起轩然大波，甚至被舆论拿来与当年的“水门事件”相提并论。实际上，成立109年来，作为隶属于美国司法部的政府机构，FBI与美国政治及历任总统的关系一直纠缠不休。

一个人的FBI：缔造者“一手遮天”长达48年

今年是FBI成立的第109年。1908年7月，美国西部的非法土地买卖案件惹怒了时任总统西奥多·罗斯福。在他的授意下，时任司法部长波拿巴组建了一个小型侦探机构，这就是FBI的雏形。第二年，这个机构被命名为调查局（BOI）。

之前16年里，BOI历经4任局长，但影响一直很小。直到1924年5月，时任司法部律师的埃德加·胡佛被任命为BOI局长。1935年7月，美国国会通过《关于联邦调查机构作用及职权法案》，将BOI正式更名为联邦调查局（FBI）。在胡佛治下，FBI从其接手时的650多人，扩张至拥有超过1.6万人的庞大机构。他还创建了美国首个联邦指纹库、世界上最先进的罪犯研究中心、FBI实验室、FBI国家学院……奠定了FBI的基本架构。

随着FBI规模的扩大，其权势也与日俱增，胡佛将这种影响力发挥到了极致。作为FBI的缔造者，据说FBI特工连总统的话都不当回事，只听命于胡佛一人。

胡佛领导FBI履行调查违反联邦法律行为、调查外来情报和恐怖行为、保护美国等打击犯罪活动的任务，同时还利用FBI最初被赋予的侦探使命，通过监控掌握了总统、国会议员等政坛要人的大量黑材料。

1972年5月，仍在FBI局长任上的胡佛被发现死于家中，这才结束了他对美国政治长达48年的影响。

胡佛死后，大量涉及政界高层人士的秘密文件被发现，其中涉及参议员的有883件，涉及众议员的有722件。这些秘密文件包含许多肮脏的丑闻，胡佛正是以此为筹码，控制美国数十年。

频打总统脸：FBI副局长即“水门事件”深喉

为了限制FBI，胡佛之后，美国规定FBI局长的任期为10年，由总统提名、经国会批准。从那以后，FBI又历经6任局长，其中任期最长，也是唯一干满10年的是罗伯特·米勒。米勒在2001年“9·11”事件前一周上任，2011年5月经奥巴马提议、国会批准，米勒任期延长两年，他直到2013年9月才卸任。

而将于8日在听证会上作证的科米，正是2013年接替米勒出任FBI局长一职的。

尼克松任内经历了胡佛时代落幕的那一刻，然而就在胡佛去世一个多月后，发生了震惊世界的“水门事件”。由于“水门事件”持续发酵，尼克松曾要求FBI不要调查此事，并下令FBI封锁特别检察官办公室，试图掌控“水门事件”的调查。但他最终还是栽在了FBI手中——“水门事件”中为《华盛顿邮报》提供线索的“深喉”，30多年后，《华盛顿邮报》证实，时任FBI副局长的马克·费尔特就是“深喉”。

里根时期的另一场政治丑闻“伊朗门事件”同样绕不过FBI。为改善美伊关系、结束两伊战争、寻求美国人质获释，里根政府1986年暗中派人密访伊朗，并向其提供军火。事发后，FBI很快查清美国用导弹武器与伊朗交换人质的过程，并证实了此前白宫对于该事件的声明是谎言。最终，里根发表忏悔道歉，直接参与的情报军官则被起诉判刑。

此外，克林顿也曾因“拉链门事件”，被FBI搞得焦头烂额，一度被推到弹劾边缘。

扩权三步走：“9·11”事件后FBI权势再上升

FBI的前身BOI刚建立时，只有34人。一战期间，BOI粗具规模，权势也首次扩张，开始负责调查间谍、阴谋破坏等活动。二战使FBI迅速扩张成为一个庞大机构。到1943年底，FBI雇员总数从7400人猛增到13000人，其中特工超过4000人。

2001年的“9·11”事件，成为FBI权势和地位上升的又一节点，时任局长米勒，成为了美国情报系统数一数二的人物。

米勒治下的FBI进行大幅改革，逐渐由一个调查机构变身为情报搜集机构。目前，FBI雇员总数逾2万人，其中近半数为特工人员。

FBI与美国政治的最新纠葛，则是去年大选前对希拉里“邮件门”的调查，以及特朗普胜选就任后对其团队“通俄门”的调查。这两个调查的主导者都是被特朗普解职的科米。新闻链接

美国历史上只有两名总统

经历过国会弹劾程序

据美联社报道，如果特朗普妨碍司法被确认属实，其性质等同于导致前总统理查德·尼克松下台的“水门事件”，特朗普可能面临国会弹劾。所以听证会上，科米是否认为特朗普作为总统“妨碍司法”，这个问题十分关键。

美国宪法规定，总统、副总统和所有文职官员，因叛国罪、贿赂罪或其他重罪及轻罪而受弹劾并被定罪时，应予免职。

众议院拥有发起弹劾程序的权力，由其提起诉讼；参议院则依据弹劾指控条款对官员进行审议。简言之，众院起检察官作用，参院则相当于陪审团。

众议院只需超过半数赞成票即可批准弹劾条款；参议院则需要三分之二多数票才能将弹劾对象定罪。如被弹劾的对象是总统，参议院的审议需由最高法院首席法官主持。一旦参议院表决认定总统有罪，总统即被罢免，由副总统取而代之。

美国历史上只有安德鲁·约翰逊和比尔·克林顿两名总统经历过国会弹劾程序，两人最后均被认定无罪。

1868年，由于在南北战争后重建南方等问题上的争论，约翰逊遭遇“弹劾劫”。参议院投票表决以一票之差未达三分之二多数，约翰逊被宣告无罪。

1998年，克林顿被控在与白宫实习生的绯闻案中作伪证、妨碍司法。最终参院以45票赞成、55票反对和50票赞成、50票反对分别否决了这两项条款。

1974年“水门事件”中，众院司法委员会通过了三项弹劾尼克松的条款，即阻挠司法工作、滥用总统职权和蔑视国会传调录音带的命令。在众院对弹劾条款进行表决前，尼克松宣布辞职，成为美国历史上迄今唯一一位在任内辞职的美国总统。

本组稿件综合新华社、《齐鲁晚报》、《参考消息》等