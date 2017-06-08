贝贝网荣获2017中国电商未来之星品牌大奖

中新网6月8日电 近日，由北京市商务委和北京日报报业集团联合主办的2017中国(北京)电子商务大会在北京国家会议中心召开。本届大会围绕“新供给、新服务、新动能”的主题，邀请政府相关部门、国内外的企业大咖、创业新秀以及行业专家一同探讨未来的电商走势。作为母婴电商领导品牌，贝贝网受邀出席本次大会，并摘得“2017中国电商未来之星品牌”称号，同时，CEO张良伦先生荣获“未来之星人物”大奖。

2017中国电商未来之星是在中国商业联合会、中国经济报刊协会、中国人民大学商学院、北商研究院以及各省市电子商务协会特别支持下的公益性评价活动，其榜单覆盖了B2C、B2B、C2C、O2O等商业模式的电商平台。经过专业评审，综合考虑企业的经营状况、品牌建设情况、社会责任以及创新表现等因素，最终推选出未来之星品牌和未来之星人物。

中国迎来了“妈妈经济”时代，这给行业带来了不可多得的良机，但另一方面，电商人口红利在逐渐消退，流量获取成本急剧增高，危机并存的大形势下，电商企业该如何生存？贝贝网近几年的发展或许能给同行带来一些启示。

从成立之初，贝贝网就致力于为“中国对品质有追求的妈妈”提供优质的产品与服务，为了让妈妈们在贝贝上的购物过程放心舒心，贝贝从正品、质量、品牌、包装、标识标志、商品描述、质检报告等各方面进行控制，通过多种手段和维度来保证正品品质,包括提高准入门槛，严格执行入驻资质审核。

凭借着清晰的定位和扎实的运营，在短短几年时间里，贝贝网用户已经超过8000万，月活用户过千万，成为首家进入独角兽俱乐部的母婴电商。然而贝贝网并没有满足于此，今年贝贝网公关部又发起了“母婴梦工场”项目，该项目通过探访品牌商的产品制作工艺，为平台上的妈妈找到真真切切的好货。

未来，贝贝网会继续专注于扎根妈妈人群，用“匠心精神”深耕母婴领域，而此次贝贝网及其创始人张良伦先生入选榜单，再次证明了行业及用户对贝贝网的认可和信赖。