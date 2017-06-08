河南女子被撞遭二次碾压身亡 警方：肇事司机到案

昨天上午，一段一名白衣女子在斑马线过马路时被出租车撞飞后，又遭一辆小轿车二次碾压的视频在网上引起热议，短短数小时时间里，评论多达数万条。6月7日晚，河南省驻马店市公安局发布通报称，事件发生于4月21日，被撞女子确认死亡，两位肇事司机均已到案。目前，案件正在进一步办理中。

根据网友发布的视频显示，白衣女子在过马路时被一辆红色出租车撞飞，肇事出租车在事故发生后似乎略有减速，但很快就驶出了画面中间。此后的一分多钟时间里，白衣女子一直躺在马路中间，其间有多名路人从女子身边经过。大约50多秒后，女子曾有过一次挣扎起身的动作，最终未能成功。62秒后，一辆SUV轿车驶过该路段，将躺在地上的女子再次碾压。

北京青年报记者通过辨认视频发现，车祸发生现场疑似位于河南驻马店解放路与学院路交叉路口。据路边一家商店的老板介绍说，自己也在朋友圈看到了事发的视频，可以肯定就发生在该路段，但具体时间并不是很清楚。有目击者在接受媒体采访时解释说，事故发生后曾有多名路人报警，但没有人敢轻易移动伤者。

6月7日22时35分，驻马店市公安局官方微博发布了关于此事的通报。通报称，2017年4月21日19时54分许，交警支队事故大队接市局110指令：解放路与学院路交叉路口发生一起交通肇事逃逸事故，致一人（马某）死亡。事故大队民警迅速赶赴现场，连夜调查取证，次日清晨司机张某、刘某均已到案，将依法接受处理。目前，该案件正在进一步办理中。

来源：北京青年报