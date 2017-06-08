不能错过的湖南卫视直播泰国猴王谷物盛宴

泰国猴王MIKU谷物风潮席卷中国

湖南卫视6月9日再次直播

6月3日湖南卫视直播泰国猴王MIKU谷物营养粥，短短20分钟，销售数量惊人，包括北京、上海等大部分省、城市售完，泰国谷物风潮席卷，众多消费者失之交臂，为了满足民众需求，

湖南卫视快乐购6月9日

北京时间9：00 — 9：40

（泰国时间8：00 – 8：40）

再次直播泰国猴王MIKU谷物放心营养粥健康节目

天地重孝孝当先，一个孝字全家安，为人需当孝父母。

怀有感恩之心孝敬父母，感恩是一种美德，一种态度，我们在外奔波工作陪伴父母的日子渐渐减少，父母每日简单三餐，只有等儿女回来才会做丰富的美食，我们减少一顿在外应酬的钱，即可购买到原产泰国谷物营养粥，用料扎实，口感香糯黏稠，浓滑糯口适合老人食用。

工作忙、忙、忙，陪伴孩子的时间少、少、少。

造成孩子不能按时吃饭，从而挑食，挑食会影响到孩子的成长发育，为了让父母购买到卫生安全又营养健康的食品。快乐购原装进口泰国国民品牌MIKU营养健康粥，精选泰国五谷杂粮，富含膳食纤维，天然植物蛋白，可以提供儿童每日所需要的营养素，从此再也不用担心孩子吃饭的问题。

孝敬老人，让小孩健康聪慧成长，就直接点击http://m.happigo.com购买泰国原产MIKU谷物营养粥健康组！

MIKU谷物放心营养粥健康组（紫米红豆粥330ml*24罐+紫米莲子粥330ml*6罐），采用专属定制豪华包装，每一罐都独立分隔，礼品盒加上坚硬纸箱，保障产品质量，运输途中不受损坏。

快乐购指南

早餐来不及来一罐，熊孩子不吃饭来一罐，早上偷懒来一罐，老人养生来一罐！

一、购买时间

1、6月9日北京时间9：00–9；40（泰国时间8；00-8；40）

2、在直播期间（即直播结束之前）购买有优惠20元。

二、购买方式

1、官网购买，先款后货，建议提前注册；

PC电脑端：http://www.happigo.com

手机端：http://m.happigo.com

2、直接拨打400 705 7788，准备好详细的收件信息即可，货到付款，电话购买不需要注册，提醒；部分省份、城市不接受电话购买。