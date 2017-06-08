缅甸军方称发现失联军机残骸和遇难者遗体 20人获救

[摘要]缅政府称，根据塔台和机场人员表示，当时天气正常，能见度良好。机上载有122人，108名乘客中包括35名军人、58名成年军属和15名儿童。

缅甸当地媒体发布的飞机资料图

【环球网快讯】7日，缅甸军方一架载有120人的飞机下午1时35分在缅甸南部失联。美联社6月8日最新消息称，缅甸军方称发现失踪军机残骸。

缅政府称，有20人获救。根据塔台和机场人员表示，当时天气正常，能见度良好。

另据央视新闻：【缅甸国防部：发现失联飞机部分残骸和遇难者遗体】据缅甸国防部发布的最新消息，当地时间6月8日清晨8点18分，在土瓦的皎尼孟地区以西14英里处发现部分失事飞机残骸和遇难者遗体。目前已发现部分飞机残骸、一具老人遗体、一具女性遗体和一具小孩遗体，以及一些救生衣、行李等物品。目前军队仍在加大力度对失联飞机展开搜索救援工作，搜救队伍扩展至9艘军舰、5架军机、两艘直升飞机，同时军方派遣出地面部队与当地民众合力在飞机失联区域进行搜救。（央视记者 林曦）

早前报道：

军机失联位置示意图

新华社仰光6月7日电（记者庄北宁） 缅甸国防军司令部7日晚宣布，军方出动9艘军用船只、3架飞机搜寻当天失联的军用运输机，并将运输机上人数从120人更新为122人。

缅甸国防军司令部当晚发布消息，将机上人数更新为122人，包括14名机组成员和108名乘客。乘客中包括35名军人、58名成年军属和15名儿童。

据缅甸国防军司令部消息，这架飞机于当地时间13时零6分从南部德林达依省海滨城市丹老起飞，原计划飞往仰光，13时35分飞机在该省首府土瓦西南69公里处最后一次与土瓦机场联络，随后失去联系。