法律滞后阻碍了企业推进投资项目

泰国中华日报6月8日报道 从企业叫停因涉嫌触犯某法律法规投资项目的决定看，泰国政府法律改革工作明显落后。但在重拾投资者信心方面当局理应采取非同寻常的解决办法。

泰国工业院主席乃振指出，法律改革滞后引发的投资进度放缓的问题日趋突显，当局有必要彩旗非同寻常的办法解决—比如动用“第44条”，否则投资者信心将被落后的法律法规磨到失去信心。

他说，受到影响的不仅仅只是外国企业，就连泰国石油及全资勘测公司这样的国有企业也未能幸免。最高院对工业院辖区内农耕土地改革委员会程序的诠释让部分投资项目被迫叫停，因为担心触犯某些法律法规。

类似的情况并非个案，多个国有企业投资的项目也遇到了来自法律法规方面的阻力，比如风能项目，泰国石油勘测项目。如果类似的法律问题不能在短期内解决，不仅会影响到投资项目工期，更严重的是打击了投资者的信心。

必须承认，泰国法律改革明显滞后，且多部法律法规本身还存在相互抵触的问题。既然这些问题是现实存在的问题，那么当局有必要考虑采用常规的方法解决，那就是第44条。

政府不应该把项目投资开发的风险和成本全部留给企业，有时候政府应该主动承担未来环境遭遇破坏的风险以换取项目投资按计划推进。比如涉及基础电力、能源安全等。