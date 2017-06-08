在化解年龄代沟方面社交媒体运用也许能发挥作用

泰国中华日报6月8日报道 社交媒体运用—组织机构人力资源部门应该利用新科技产品优化管理内部员工的代沟问题—特别是千禧一代和婴儿潮一代之间的巨大年龄代沟问题。

泰国大型企业的组织机构的人力资源部门在解决千禧一代和婴儿潮一代的巨大年龄代沟问题上可以更多的利用或是借助新科技产品的群功能进行优化。作为千禧一代逐渐成为组织内阁人员结构的中坚力量以及人口老龄化之际，大型机构组织员工优化管理也应该展现出更多样化的特点，比如利用社交媒体提供的群功能缩减千禧一代和婴儿潮一代之间的代沟。

交流作为解决人与人之间代沟最有效的一种方式和途径，大多组织机构采取了回避，比如将他们分开，从事各自不同群体的工作，减少他们面对面从事同一项工作的机会。这样的方式表面上看效果不错，但并未真正有效改善他们之间的代沟问题，因此对于组织机构的人力资源部门应该考虑借助社交媒体强大的社群功能和平台磨合他们之间的代沟也许不失为一个理想的办法。

对于社交媒体来说，千禧一代再熟悉不过了。他们每天花在上面的时间超过几个小时，已经成为了他们生活中一项不可或缺的部分。因此应该尽量适应这样的一种工作和交流方式，减少因年龄而形成的代沟，优化组织员工优化管理。

而最新统计的招聘市场5大热门行业除了排名变动外，其他基本没有发生改变，目前排名第一的是IT技术人才，特别是在IT技术开发方面的人才。