美财长：特朗普计划重启中美双边投资协定谈判

[摘要]美国财政部长史蒂文·姆努钦表示，首先，特朗普政府寻求在一系列具体市场准入问题上取得进展，如牛肉出口、中国对生物科技进口和能源产品的规定，然后美国政府才可以谈判双边投资协定。

资料图：美国财长姆努钦。（路透社）

参考消息网6月8日报道 美媒称，美国财政部长史蒂文·姆努钦6日称，特朗普政府计划重启中美双边投资协定谈判，将令美国公司进入更大范围的中国市场，但前提是华盛顿在其他贸易问题上取得进展。

据美国《华尔街日报》网站6月7日报道，此前奥巴马政府称，已接近完成与北京长达数年的双边投资协定谈判，但特朗普政府专注于加大对中国出口，而非美国在中国这一世界第二大经济体的投资，这种侧重打击了美国商界人士对很快达成双边投资协定的希望。

姆努钦在美中贸易全国委员会年会上说，与中国达成双边投资协定是特朗普政府的议程之一，但并非首要议程。

他表示，首先，特朗普政府寻求在一系列具体市场准入问题上取得进展，如牛肉出口、中国对生物科技进口和能源产品的规定，然后美国政府才可以谈判双边投资协定。

姆努钦还说，虽然特朗普政府在考虑对政府机构对外国投资安全审查的流程作出技术性调整，但不会利用这些调整来与中国达到更好的贸易条件。