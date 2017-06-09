财长800亿铢支援低收入者福利改善政策

泰国中华日报6月9日报道 泰国财政部消息称，政府用于支援低收入者福利待遇的预算大致在800亿铢以上，资金将来自支援免费公交和火车政策的300亿泰铢，以及用于基层经济发展的500亿铢国民基金预算。

泰国财政部长阿披萨在解释政府800亿铢低收入者福利待遇提升预算来源时说，将全部透过现有预算结构预调配来实现。其中大约300亿泰铢来自政府免费火车和公交项目，而另外的500亿泰铢则由发展基层经济国民基金支援。

他说，政府支援系行动重点倾向那些收入不到30000铢的、生活在贫困线的群体，希望透过政府福利政策能让他们生活得到积极改善。特别是那些收入还不到每年收入30000铢贫困线的，将可能会直接向他们发放政府救济金以便他们的收入能够达到或者接近30000铢。

他补充说，他们在享受政府福利的同时也必须满足某些条件，比如他们需要接受政府制定的技能发展培训计划以便为获得新的工作做准备，从而获得改变他们未来命运的谋生技能。因为政府的目标是减少贫困线群体的人口数量。

与此同时，他也承认政府福利政策具有一定的局限性。尽管实施过程中可能会出现难以顾全的情况，但会竭尽全力把事情做好。让那些真正需要帮助的低收入者得到政府的帮助。