科米国会证词揭晓：特朗普要求其表忠诚 并放过弗林

科米证词提前曝光

前FBI局长科米

【环球网综合报道 记者 郭鹏飞】美国总统特朗普上月突然怒炒前联邦调查局长(FBI)科米，消息称特朗普的决定是因为科米正调查特朗普及其团队的“通俄”丑闻，所以才导致头上乌纱不保。事件闹得沸沸扬扬，科米将于当地时间6月8日出席参议院情报委员会听证会并作证，而其将在听证会上发表的声明于当地时间周三被公开，内容显示特朗普曾私下要求科米向他表忠诚，以及放过因被指“通俄”而请辞的前国家安全顾问弗林。

科米在长达7页的声明中，详细列出他和特朗普在本年1月至4月期间5次对话的内容，声明显示特朗普在白宫与科米共进晚餐期间，向科米明言：“我期望忠心，我需要忠心。”特朗普2月曾于一次国安会议后留下科米与他单独会谈，特朗普当时要求科米放过弗林，称弗林是一个好人。直至3月，特朗普再就其“通俄”指控一事致电科米，问及对方可以做什么不要再继续有关俄罗斯的调查。而特朗普在4月最后一次致电科米，他在通话中再次要求科米对外界公开宣称FBI没有调查自己。以下是科米供词的要点摘录：

1月6日，特朗普大厦简报：主动提及特朗普未接受调查

科米1月6日首次与特朗普(当时还未就任总统)会面，和其他情报机构一起为特朗普做简报，介绍新的国家安全部门团队以及俄罗斯干预大选评估。

科米称，在与特朗普会面前曾与FBI高层讨论过是否准备好向特朗普承诺，他并不在接受调查之列。最后在一对一的会谈中，基于特朗普对简报的反应，科米在特朗普未直接提及的情况下给出 承诺。

1月27日，白宫晚宴对话：特朗普要求科米表忠心

科米指特朗普问自己是否想继续担任FBI局长，科米只回答自己热爱工作，特朗普随即明言自己需要忠心。科米其后解释FBI和司法部的独立于白宫十分重要，而特朗普就对科米留任表示欣慰，但要求“诚实的忠心”，科米称“你会从我身上得到”，但认为二人的定义不同。

2月14日，白宫椭圆形办公室对话：特朗普要求科米放过弗林

科米表示当日按计划进行反情报汇报，特朗普其后单独留下科米一人，指弗林是好人，他接触俄罗斯人并没有错，但错在误导副总统彭斯，因此要请辞。特朗普希望科米放过弗林，指弗林是“好人”。但科米未有答应特朗普，只同意弗林是好人。

3月30日，特朗普科米通话：要求科米将自己未被调查的事实公开

特朗普指通俄调查是“一团云”，令人以为他没有能力为国家办事，强调自己与俄罗斯人没有关系，和俄罗斯黑客也没有瓜葛，要求科米将自己未被调查的事实公开。

4月11日，特朗普与科米最后一次通话

特朗普问及科米澄清工作准备如何，证明其没有受查。科米称将有关要求转达予副司法部长，但对方没有回应。特朗普随后说，一直以来非常信任科米，所以告诉了科米“这件事情”。科米没有回复，也没有询问“这件事情”是什么，只是说白宫与司法部直接沟通是处理此事的最好办法。随后特朗普挂断电话，这也是他们最后一次对话。