联合国报告：中国首次成为全球第二大对外投资国

[摘要]中国2016年对外直接投资创历史新高，首次成为全球第二大投资国。相比之下，亚洲其他次区域和主要对外投资经济体的流出量却大幅下降。

联合国报告称中国首次成为全球第二大投资国(资料图片) 中新社记者 陈文 摄

中新网北京6月8日电 (韩成功)联合国贸易和发展会议(以下简称“贸发会议”)7日发布的《2017年世界投资报告》显示，中国2016年对外投资飙升44%，达到1830亿美元，这是中国在该报告中首次成为全球第二大对外投资国。

贸发会议是联合国大会常设机构之一，是审议有关国家贸易与经济发展问题的国际经济组织，每年编写并发布《世界投资报告》。

今年的报告称，由于全球经济增长乏力，同时经济政策及地缘政治存在重大风险，2016年全球外国直接投资(FDI)流量下降2%，降至1.75万亿美元。但报告同时预计，全球FDI将呈温和复苏势头，前景审慎乐观。全球FDI将在2017年增长5%，达1.8万亿美元。

亚洲发展中经济体FDI流入量在2016年下降15%，至4430亿美元，是自2012年以来的首次下降。但中国对外资的吸引平稳发展，2016年FDI流入量1340亿美元，较上年微降1%，仍居全球第三位。

值得注意的是，中国2016年对外直接投资创历史新高，首次成为全球第二大投资国。相比之下，亚洲其他次区域和主要对外投资经济体的流出量却大幅下降。

该报告主编、贸发会议投资和企业司司长詹晓宁在报告发布当天的解读中称，中国对外投资进入了高速增长阶段，但仍面临投资保护主义等挑战；而由于全球FDI流量增长有限，以及中国生产要素成本优势减弱等原因，中国吸收外资近几年不会有大幅增长。