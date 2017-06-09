朝鲜试射导弹飞行200公里 美军称不具远程威胁

2017年5月30日讯，朝鲜30日证实再次试射弹道导弹。这是朝鲜一个月内第三次试射弹道导弹。 视觉中国 图

韩联社6月8日援引韩国联合参谋本部（联参）消息称，朝鲜8日早晨在江原道元山一带朝向半岛东部海域发射多枚疑似地对舰导弹的飞行物。韩联参称朝鲜试射地对舰巡航导弹飞行200公里。联参知情后立刻向总统文在寅汇报相关情况。

这是朝鲜自5月29日以来时隔10天再次试射弹道导弹。据观测，朝鲜当时试射的是地对舰和地对地两用导弹。文在寅政府成立以来，这是朝鲜第四次发射弹道导弹。

据CNN报道，官员表示五角大楼不准备发表一份典型的关于追踪朝鲜导弹的声明，因为这些不是具备远程威胁的弹道导弹。

据路透社报道，美国导弹防御局局长詹姆斯·叙林(James Syring)中将7日表示，过去六个月朝鲜在弹道导弹方面的进步令他“非常关心”。叙林在众议院军事委员会的一个听证会上说，他的部门估计认为朝鲜携带核弹头的洲际弹道导弹能够达至美国。

6月2日，联合国安理会15个成员国2日一致通过决议，强烈谴责朝鲜核导活动，并将更多相关个人和实体列入经济制裁名单。 CNN表示，这是朝鲜在这一制裁后首次试射导弹。

朝鲜媒体尚没有对这次导弹试射做任何报道。