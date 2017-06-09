中企启动巴拿马港口扩建工程 基建蛋糕巨大

【环球时报赴巴拿马特派记者 姚莉 白云怡】当地时间6月7日上午，由中资企业收购的巴拿马港口玛格丽特岛港在巴拿马科隆市正式开启扩建工程。玛格丽特港地处巴拿马运河大西洋入口，在位于西半球最大自由贸易区——科隆自由贸易区，是世界级的核心枢纽港口之一。

巴拿马总统巴雷拉接受环球时报记者采访

据记者了解，该工程是中国内地企业首次在巴拿马进行大型投资，中国巴拿马贸易发展办事处代表王卫华在接受《环球时报》记者采访时表示，这将是中巴经贸关系中的一次标志性事件。

开工仪式现场

记者注意到，巴拿马总统胡安·卡洛斯·巴雷拉也出席了当天举行的开工仪式，尽管目前中国和巴拿马尚未建立正式外交关系。

自左至右：中国巴拿马贸易发展办事处代表王卫华、巴拿马总统巴雷拉和岚桥集团董事长叶成。

开工仪式现场，从事服务业的小伙子恩里克对《环球时报》记者说，今年以来自己的公司接待的中国客户越来越多，中国企业越来越多，也能为巴拿马人提供更多就业岗位，“如果有机会，我很愿意为中企工作”。

开工仪式现场

玛岛港由中国民营企业岚桥集团于2016年收购，并由中交集团承担其扩建工程。据了解，扩建完成后的玛岛港将增添四个集装箱专用泊位，实现年通过能力500万标准箱，可满足巴拿马运河目前和未来的运转及需求。此后，岚桥集团还将继续提升玛岛港口吞吐量，实现集装箱年通过量1100万标准箱，打造巴拿马运河玛岛港物流一体化产业园区。

开工仪式现场

2015年11月，中国岚桥集团曾以5.06亿澳元(约合人民币26亿元)收购澳大利亚北部达尔文港99年产权，此次的玛岛港是其第二次在海外布局核心枢纽性港口。岚桥集团董事长叶成向《环球时报》介绍称，中国每年有超过3500万标准箱的货物运输至南北美洲，同时又有至少同等数量的集装箱回运到中国，玛岛港扩建完成后，将成为中国连接南北美洲的核心枢纽港口，成为世界航运关键航线的“咽喉”。“此外，这个大型投资项目将对巴拿马的经济发展注入动力，并将至少为巴拿马创造2000个就业岗位，其中包括工程建设期间的800个岗位和开始运营后的1200个。”

据了解，玛岛港所在的土地原本由一家台商和其他几个股东所共有，但二十多年来迟迟没有对其进行开发，导致该港口至今仍是荒地一片，因此巴拿马政府已准备将这片土地重新收回国有。然而，岚桥的出现让巴拿马政府很快认为这就是“他们迫切需要的投资方”。

中国巴拿马贸易发展办事处代表王卫华在接受《环球时报》记者采访时表示，近几年来中资企业在巴拿马的数量增长迅速，主要集中在路桥、地铁、水务等基建领域的承包工程，但由于两国未建立正式的外交关系，缺乏投资保护的双边协定，此前中资公司以投资形式进行的业务非常少。

“但巴拿马对中国企业仍然具有相当的吸引力：一是巴政府近两年推出了近200亿美元的基建计划，不少中企都盯上了这块‘蛋糕’，二是其地处南北美交界、背靠世界第一运河的区位交通优势，以及公开透明的法律环境，吸引了很多中资企业将巴拿马建成地区总部，辐射周边地区的业务发展”，王卫华表示，而中国企业“价格低、质量高、工期短”的特色，也能为巴拿马经济固有的利益格局带来新的改变。