英国举行“脱欧”公投后首次大选 结果今日凌晨出炉

6月8日，英国首相、保守党领导人特雷莎·梅及丈夫投票后从投票站走出。

6月8日，在英国伦敦，工党领导人科尔宾在进入投票站前向人们招手。

晨报记者 徐惠芬 综合报道

在英国首相特雷莎·梅宣布提前大选的52天后，英国终于在6月8日迎来“脱欧”公投后的首次大选。

当地时间8日上午7时（北京时间8日下午2时），英国4万多个大选投票站正式对外开放，投票站大多设在学校、社区中心，以往投票站则多设在酒吧、洗衣中心以及校车上。

因为大选前英国恐怖袭击频发，此次大选安保工作格外严格。在不少投票站，可以看到全副武装的警察。

此次大选共有4690万登记选民，比2015年大选时登记的4640万多出50万。这也是英国选民在3年时间里第4次走进投票站:2014年是苏格兰独立公投，2015年是大选，2016年是英国脱欧公投，现在又是大选。

此次共有3300名候选人角逐英国下议院650个席位。英国大选不是直接选首相，而是选下议院的议员。目前英格兰有533个选区，苏格兰59个，威尔士40个，北爱尔兰18个，加起来一共选出650名下议院议员，获得半数以上（≥326）议席的政党和政党联盟得以组建新政府，而该政党党首或政党联盟中主要政党的党首将出任首相。对于此次大选来说，有希望坐上首相宝座的只有两人：保守党领袖特雷莎·梅以及工党领袖科尔宾。

当地时间8日晚上10时（北京时间9日凌晨5时），投票站全部关闭。出口民调结果也在这个时间出炉。最终官方计票结果最快在9日公布。分析普遍认为，特雷莎·梅领导的保守党将赢得此次大选。

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选举拖累英国楼市

据新华社报道 英国议会选举8日开始投票。这是去年6月英国公投决定“脱欧”后举行的首次议会选举。

英国皇家特许测量师学会最新调查结果显示，围绕选举结果产生的不确定性致使英国楼市降温。一方面，房价上涨速度上月回落至2016年8月以来最低水平。另一方面，楼市中待售房源减少。

皇家特许测量师学会说：“在最新报告中，房价增速似乎失去动能，预计在短期可能进一步降温。选举被普遍视作拖累楼市活跃度的因素，令买卖双方持观望态度。”

皇家特许测量师学会首席经济分析师鲁宾森告诉英国广播公司记者：“最新调查结果显示，与选举相关的不确定性可能导致整个春季楼市貌似令人失望的交易水平。”

皇家特许测量师学会大多数测量师预计，房价将在今后数月下跌，但明年可能反弹。

英国哈利法克斯银行7日说，英国房价上涨速度已经跌至4年来新低，为3.3％。