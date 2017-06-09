中国网球女将乘美联航遭抢夺网球包 官方发文道歉

张帅

北京时间6月8日，中国网球名将张帅在今天发布一条长微博，公开斥责美联航的服务态度恶劣，也引发前中国网球名将郑洁的声援力挺。媒体6月8日消息称，如今美联航官方正式做出回应，除对张帅表达歉意之外，也希望她能够提供联系方式。

作为满世界飞的职业网球运动员，张帅是不折不扣的“空中飞人”，但在6月8日一大早，张帅就在个人微博发布一条长微博，极为愤怒声讨乘坐美联航客机时遭遇的恶劣服务。

张帅在微博中透露，她想将符合规定的网球拍包带上飞机，结果遭遇相关工作人员的无端刁难，并且在未经过她同意许可的情况下，强行将包给硬生生抢走，还在争抢过程中将登机牌给撕烂了。

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张帅在长微博最后时刻写道，“我这算是领教到UA联合航空态度极其恶劣嚣张的一面了，验证了前段时间美联航因伤人事件闹得沸沸扬扬，众所周知的恶劣态度与行为!”

中国前网球名将郑洁在微博下给予声援留言，“太欺负人。。。球拍是我们网球运动员打球的武器和最重要的用具。因为有些航空公司会有托运行李丢失的情况。我们的球拍又都是特制的，不可能在市面上买到相同重量和平衡点的球拍。一旦丢失对比赛造成影响非常大。所以，我们都会尽量随身携带。这个工作人员太过分了。确实应该严重抗议。”

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对此，目前美联航官方已经正式给出回应，“我们对您在旅途中遭遇的问题困惑，感到非常的抱歉，可以私信告知我们您的联系方式，以便进行沟通解决如此事件吗？”

对于美联航的指责已经不再是孤例，尤其是今年美联航的负面新闻接连出炉，尤其是今年4月份时刻，美联航公司叫来的机场警察将一名乘客强行拖走，导致该乘客受伤满脸是血，也引起国际舆论的指责与关注。

此前消息：中国网球女将称遭美联航刁难：护照被抢登机牌被撕

6月8日，此前闯入法网女单32强的中国女网领军人物张帅在微博表示，自己乘坐美联航飞机遭抢夺网球包，还被强行抢走了护照，登机牌也被撕破。

而中国女网名宿郑洁也在社交网络表达了对张帅的支持，郑洁写道：

“太欺负人……球拍是我们网球运动员打球的武器和最重要的用具，因为有些航空公司会有托运行李丢失的情况，我们的球拍又都是特制的，不可能在市面上买到相同重量和平衡点的球拍，一旦丢失对比赛造成影响非常大。所以，我们都会尽量随身携带。”

“这个工作人员太过分了。确实应该严重抗议。”

张帅微博。

以下为张帅@追风的少年是牛仔微博：

美国联合航空登机口的工作人员态度极其恶劣!

6号从Tampa/St. Petersburg飞Washington-Dulles，航班号UA735，我一直是UA Premier白金卡1K的会员。在登机口，一女工作人员不仅未经我同意强行拿走我的网球拍包，说我拍包大小超出标准。

我把拍包里的挎包拿出来，她说我三个包，我把东西放进去，她又说我的包太大。而我一开始两个包，一个拍包加一个背包。

我按要求把拍包放进去了那个测量随身行李大小的框框，完全符合规定，她还是不让我拿上飞机。

这女的还把我的拍包用手伸展打开到最大，放在测量架子旁边拍照，制造证据，那意思是放不进去，她把拍包放到最大造成里面很多地方是空气，当然放不进去了!

这个拍包机上行李架是可以放得下的，而且前天我从巴黎飞回来，就是随身带着这个包上飞机的。我坐在登机口旁的椅子上，她不征求我的同意，过来直接把我的包拎走贴上托运的标签。

她还强行抢走了我的登机牌和护照，我试图要回我的登机牌和护照，她却对我说：“不要碰我!”我说你不要碰我的东西。她在争抢我护照和登机牌的过程中，登机牌都被撕烂了!

她说我的包如果不托运，就不给我上飞机，只能要求我换行程，而且态度极其差!

一个同班机的女乘客走过来帮我，把我的包拿起来，结果这个UA女的直接抢过来，说不准，说我们一起的，还问我那个女乘客叫什么名字!

过了一会儿，她专门来找我非常不友好地说“不托运就不让我上飞机!”她说所有乘客都不同意我拿上去飞机，因为我占用了大家的地方。

而事实大家都想帮助我，她却不想大家帮助我。我说如果大家都同意让我拿上去，我就拿上去。她说那也不行，要么给你换别的飞机，不让我上这班机。这凭什么!

她说我可以拿着球拍上去。我同意把拍包托运了之后，我把一些贵重物品拿出来，放在另一个小包里，完全不超重也不违反规定，两个包加上五只球拍，她还是不让我上飞机，说我的球拍一把也是一件行李!

她一个一个的数，五把拍子，两个小包，算是七件!这不是刻意刁难我么!又让我把球拍塞到一个包里面，但又不能是拍包。我这么多年每周旅行，球员大部分都带拍包上飞机的。

我这算是领教到UA联合航空态度极其恶劣嚣张的一面了，验证了前段时间美联航因伤人事件闹得沸沸扬扬，众所周知的恶劣态度与行为!