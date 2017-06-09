上海石化发声明 否认与浙江天台足浴中心火灾有关联

中国经济网上海6月9日讯 (记者 沈则瑾) 上海石化6月7日通过其官方微博“上海石化在线”发布声明 ,否认与浙江台州天台足浴中心火灾有任何关联。

声明说，“我公司的全称是‘中国石化上海石油化工股份有限公司’,简称‘上海石化’,是股票在上海、香港、纽约三地上市的特大型央企，上交所的股票简称也是‘上海石化’”。

声明说，“近日有媒体在报道浙江台州天台足浴中心火灾调查结论时称，‘上海石化等单位违反《中华人民共和国建筑法》，通过出借资质证书复印件、印章、图签等方式，为存在消防安全隐患的足馨堂通过消防竣工验收备案提供了便利。’”

声明说，“上述不专业的报道已经严重侵害了我公司的声誉，为维护我公司的合法权益，特声明如下：

1.我公司及下属关联公司与浙江台州天台足浴中心火灾没有任何关系。

2.有关媒体应立即纠正或删除相关报道信息，否则由此引起的一切法律后果由其承担。

3.对于有关媒体的不实报道，我公司将保留追究其法律责任的权利。”

据了解，浙江台州天台足浴中心的一个涉事企业为“上海石化消防工程有限公司”，是一家民营企业，与上海石化没有任何资产和隶属关系。由于有关单位和媒体不恰当的简称，使上海石化这个知名上市公司莫明“躺枪”。