天津：2017年“农民点戏·戏进农家”活动启动

中新网天津6月9日电 (记者 张道正) 由天津市委宣传部、市文化广播影视局、市北方演艺集团主办，天津各区委宣传部、各区文化局及天津市演出公司承办的2017年“农民点戏戏进农家”文化惠民活动8日晚间在津启动。天津歌舞剧院编排的《影视金曲音乐会》作为此次活动的揭幕演出，在武清影剧院精彩上演。

2016年，“农民点戏戏进农家”活动精心策划推出了演出剧目“菜单”，“菜单”上的剧目都是天津市11家专业院团的代表作，包括一大批获奖剧目、精品剧目、保留剧目。通过问卷、走访、座谈等方式，农民群众从剧目“菜单”中自由点戏，确定最终演出的剧目。演出形式根据各乡镇的具体情况和实际需求，有剧场条件的，组织附近乡镇农民群众走进剧场观看演出；偏远乡镇由区文化局配备流动舞台车进行演出；还结合当地的消夏纳凉晚会等文化活动组织专场演出。各院团也尽遣优秀演职员，每场演出都由国家一级演员和名角儿带队。

2017年，“农民点戏戏进农家”活动以服务农民群众为中心，全面覆盖各街镇，精准对接农民群众的文化需求，不断推进基层文化建设。

相关负责人介绍，今年“农民点戏戏进农家”活动预计走进167个街镇，推出167场精彩演出。“菜单”剧目册剧目总数从原先的100台增加到143台，在原先本市11家专业艺术院团加盟的基础上，新增加了两个专业文艺团体。

面对涉农区的孤老院、福利院等一些行动不便的特殊群体，精心策划了献温暖、送爱心慰问演出，把好戏送上，让他们足不出户也可以感受文化惠民。同时还要慰问探访老红军、老八路，把党建活动与送戏下乡活动有机结合。整体活动开展的同时，在“七一”“八一”“十一”等几个重要节假日安排演出，让农民群众既欢度节日，又能欣赏高水平的专业演出。

8日晚由天津歌舞剧院带来的《影视金曲音乐会》是此次活动的首场，武清区杨村街千余农民群众欣赏了这场演出。演出前，天津市演出公司还组织一支由歌舞剧院优秀演员组成的文艺小分队，来到杨村街武清养老院送上献爱心慰问演出。精彩的表演，体贴的问候，养老院里洋溢浓浓亲情。

据悉，目前2017年“农民点戏戏进农家”活动已在天津西青区、武清区、蓟州区确定了即将演出的20余场剧目。