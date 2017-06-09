高考复读生迟到1分钟被拒入场 网约车先送别人

6月8日下午3点，江苏高考英语开考，根据规定，所有考生须在提前15分钟，也就是2点45分进场。在南京栖霞区栖霞中学考点，一名考生因2点46分赶到考场，被依规禁止进场。

通讯员 朱薇洁

扬子晚报全媒体记者 张可

孩子伤心，城管队员看了都揪心

栖霞区城管大队副大队长季永林告诉记者，栖霞中学是栖霞区唯一的考点，按照城管护考的部署，大队在校门口设置了便民服务亭。“孩子被拒之门外后，当时就哭了，好像不敢回家，一直在学校周边转悠，边走边哭。到了下午3点5分时，就坐在校门口接着哭。”季永林立即上前安慰，把他带到城管的服务亭，给他递水，陪他说话，尽可能稳定孩子的情绪。栖霞区城管大队队员冯帅也在现场，他告诉记者，“孩子非常伤心，说自己是复读生，去考场时用‘滴滴’叫了一辆车，但途中司机说忘了东西要回家拿，当时没说什么，没想到迟到了。”

由于担心孩子想不开，季永林和冯帅让孩子坐城管的执法车先回家。去停车的地方时，两名城管怕刺激到孩子，就在后面保持几米的距离，慢慢跟着，车上一路也不停地安慰孩子。季永林告诉记者，因为迟到1分钟，一门考试没法参加了，更何况对于一名复读的孩子，这样的打击太大了。“由于当时光顾着安慰，没想到留个联系方式，我们已经请社区寻找这家人，请父母多关注孩子的情绪。”

网约车公司解释“为何迟到 ”

“滴滴”司机当时有没有回家拿东西呢？昨晚8点，记者联系到“滴滴出行”相关负责人。“我们找到了当事司机，并调取了接单记录和行车轨迹。”这名负责人介绍，当时这名孩子打的是“拼车”，于2点29分上的车。在车上，孩子说自己是考生，能否送他到考场，司机说系统要求他必须先送另一名拼车的乘客，并问他几点开始考，孩子说是3点，司机说那我2点45分保证带你送到校门口。但孩子下车走到考场时，已经迟到1分钟了。

来源：扬子晚报