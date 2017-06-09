学生新考的资格证去年已取消 主管部门：不会作废

儿子今年花300元报名费考取的“服装制作工”证，竟是国务院去年底就已取消的资格证书，这让汕头某中职院校的学生家长李先生（化名）傻了眼。

更令他不解的是，既然是已取消的证书，为何学校还会组织学生报考，而证书上又为何会有汕头市职业技能鉴定指导中心的盖章？究竟真相如何？近日记者实地采访求证。

家长质疑：

学校组织考“过期”证书

李先生近日向记者反映称，其儿子是汕头市某职业技术学校二年级学生。前几天儿子拿了一个“服装制作工”的证书回家，称是学校今年3月组织报考的，每人交了300元。李先生拿着证书一看，发现“这个证书是作废的，国家规定不能再考这个证书”。李先生称， “这个证书上的服装制作工是国家去年底就规定取消了的，是为了减轻大家的就业负担”。

记者查阅相关文件发现，2016年12月8日，中国政府网上确实公布了一份《国务院关于取消一批职业资格许可和认定事项的决定》（以下简称“决定”）。决定中提到，“经研究论证，国务院决定取消114项职业资格许可和认定事项，现予公布。”

记者在国务院取消的114项职业资格许可和认定事项目录中看到，针对裁剪缝纫人员进行水平评价的“服装制作工”确为其中一项被取消的项目。李先生因此质疑，既然国务院去年底已规定取消，为何学校还会组织学生缴费考取这一“过期”证书，学校是否存在乱收费的嫌疑？

求证一：校方是在乱收费吗？

校方回应：组织考试因承诺“双证书” 是自愿报考

究竟学生家长所言是否属实，记者致电该校黄姓校长。黄校长否认学校存在乱收费现象，“我们是按上级部门的文件办事”。她称，国务院去年底公布了决定之后，今年初广东省人社厅还下发了一份“补充文件”，要求各学校要做好服务学生的后续工作。对于招生时向学生承诺“双证书”的学校，仍可根据学生意愿，在规定时间内申请组织学生参加职业技能鉴定的考试。

黄校长告诉记者，由于该校招生时已向学生承诺可获得“双证书”，即毕业证书和职业资格证书，因此可向学生提供自愿参加职业技能鉴定的机会。

黄校长也提到，学校考试前半个月还组织老师对学生进行培训，也将国家的政策提前告知学生，让他们决定是否参加考试。“我们这一届有60多名学生，最终报考只有30多人，所以并非强制要求报考。”黄校长称。

至于家长担心的证书已“作废”的情况，黄校长也予以否认。“既然参加政府承认的考试，且有人社部门的盖章，用人单位就会承认这一证书，不存在证书作废。”黄校长也呼吁，学生家长如有疑问可直接到学校咨询，学校会解答他们的疑惑。

求证二：拿到的证书还有效力吗？

主管部门：可作为水平能力的证明 不会作废

学校和学生家长各执一词，记者近日来到汕头市人力资源和社会保障局求证此事。该局一负责人告诉记者，在国务院的决定下发后，人社部颁发《关于做好取消部分技能人员职业资格许可认定事项后续工作的通知》，省人社厅在今年1月20日转发部文件并提出执行意见。

该负责人称，汕头市严格执行部、省文件要求，截至4月30日，全面停止国务院已取消的职业资格认定事项的鉴定考核。另一方面，继续做好按“双证书”招生的职业院校（技工学校）学生鉴定考核的后续工作，在国务院决定出台之前按“双证书”招生的职业院校（技工学校）学生，可自愿选择是否报考。

汕头市人社局也表示，根据上级文件精神，在取消前已取得的职业资格证书，可以作为持证者水平能力的证明，不存在已获得的职业资格证书“作废”这一说法。

来源：广州日报