财政部表态：不干预泰铢监管决定，提醒企业先自保

泰国中华日报6月9日报道 财长表态支援央行行动，称不会干预央行在处理当前泰铢汇率波动的决定，同时提醒出口企业购买汇率波动险以应对可能出现的突发情况。进出口银行方面表示将为中小出口企业应对汇率风险提供更多的支援。

泰国财长阿披萨周五就汇率波动风险再次发出警告，要求出口企业购买汇率波动险以应对可能出现的泰铢剧烈波动风险，同时支援央行在处理泰铢汇率波动方面的努力和决定称不会行政施压。全球主要货币存在的较高不确定性引起了本币的剧烈波动，因为泰铢相对其他货币的更安全性吸引了热钱的流入，推高了泰铢走强。

鉴于当前的汇率波动趋势，央行已经减少了发行短期债券的总量，在打击短期炒作行为的同时抑制泰铢进一步升值压力。但不管怎样，财政部将不会向央行施压，也不会行政干预其决定。

泰国进出口银行董事经理披实说，将尽力协助该行客户应对汇率可能出现的风险，除了下调手续费外，也不会要求客户增加风险投保金。与此同时，该行还透过自有渠道帮助中小出口企业购买一些低成本的外汇。截至目前为止，央行还未向商银发布进一步的授权指示。

泰国央行金融稳定局副行长湄提说，市场对于泰美两国货币政策利率敞口正在收窄的事实提出了担忧，但相信利率的波动不全都是朝着一个既定的方向走而不发生转向。对于投资者来说，投资决定不仅仅只是看利率投资回报高一项，因此泰铢一直保持强势也不是绝对的。