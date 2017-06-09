外交部副部长刘振民被任命为联合国副秘书长

[摘要]刘振民现任中国外交部副部长，主管亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务。此前刘振民曾任中国常驻联合国副代表、外交部部长助理和常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团代表、特命全权大使。

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当地时间6月8号， 联合国秘书长古特雷斯任命来自中国的刘振民先生为联合国主管经济和社会事务的副秘书长，以接替吴红波副秘书长。

刘振民现任中国外交部副部长，主管亚洲地区、条约法律、边界与海洋事务。此前刘振民曾任中国常驻联合国副代表、外交部部长助理和常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团代表、特命全权大使。（央视记者 朱曦莉）

刘振民简历：

刘振民，男，1955年8月生，山西省人，法学硕士研究生。

1982 – 1984 中华人民共和国外交部条约法律司科员

1984 – 1988 常驻联合国代表团随员、三秘

1988 – 1992 外交部条约法律司三秘、副处长

1992 – 1995 常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团二秘、一秘

1995 – 1998 外交部条约法律司一秘、参赞

1998 – 2003 外交部条约法律司副司长

2003 – 2006 外交部条约法律司司长

2006 – 2009 常驻联合国代表团副代表、特命全权大使

2009 – 2011 外交部部长助理

2011 – 2013 常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表团代表、特命全权大使

2013 – 外交部副部长

已婚。