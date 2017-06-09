美国太平洋司令部：两架美军战略轰炸机飞越南海

[摘要]美国太平洋司令部宣称，这次海空军联合演习由该司令部组织，旨在通过进一步优化联合作战的战术、技术与程序步骤来增强美国海军与空军的协作能力，以实现两者在作战行动中的无缝衔接。

据美国太平洋司令部官网6月8日消息，两架隶属于美国空军第九远征轰炸机中队、德克萨斯州戴耶斯空军基地（Dyess Air Force Base）的B-1B“枪骑兵”战略轰炸机，从关岛的安德森空军基地起飞，进行了10个小时的长途飞行。消息还称，两架“枪骑兵”中途飞越了南海，并与美国海军 “斯特雷特”号导弹驱逐舰(DDG 104)展开了联合演练。但具体演习地址未予说明。

美国太平洋司令部宣称，这次海空军联合演习由该司令部组织，旨在通过进一步优化联合作战的战术、技术与程序步骤来增强美国海军与空军的协作能力，以实现两者在作战行动中的无缝衔接。

据美国太平洋司令部消息，尽管在其官网文告中未提及此次演练的针对目标，但表示此次演习是美国“维持轰炸机存在”（CBP）项目的延续。根据美国《航空杂志》的消息，CBP项目意在通过将美国本土的战略轰炸机，如B-2、B-1B、B-52，轮番派往关岛执行前沿部署，以维持对亚太地区的战略威慑，并强化其打击能力。